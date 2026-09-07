Motorola представила Moto Snap — альтернативу магнитной зарядке MagSafe

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Motorola представила собственный аналог MagSafe — беспроводное зарядное устройство Moto Snap. Аксессуар представляет собой компактную «шайбу» с 1,5-метровым кабелем USB Type-C в тканевой оплетке. Алюминиевый корпус получил защиту IPX2 от брызг. При этом устройство не является водонепроницаемым и не рассчитано на воздействие струй воды или погружение.

Магнитное крепление помогает точно совместить смартфон с зарядной площадкой и удерживает его на месте. Для этого устройство должно иметь встроенные магниты либо использовать совместимый магнитный чехол.

При использовании Qi 2.2 мощность беспроводной зарядки достигает 25 Вт. Для совместимых смартфонов Motorola предусмотрен фирменный протокол, который повышает мощность до 30 Вт. Зарядное устройство оснащено защитой от перегрева и перезаряда, а система управления питанием должна снижать нагрев во время работы и поддерживать более эффективную зарядку.

В Европе цена Moto Snap составляет €39. В ближайшие недели продажи новинки также начнутся на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.