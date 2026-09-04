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Epic Games Store отдает бесплатно научно-фантастическое приключение Alone With You

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить научно-фантастическую инди-игру Alone With You, которая сочетает элементы приключения, исследования и визуальной новеллы. Акция действует до 10 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Alone With You вышла в 2016 году и получила в целом теплые отзывы пользователей. Игрок выступает в роли единственного выжившего на обреченной космической колонии. Пытаясь спастись, он восстанавливает детали катастрофы с помощью голограмм погибших коллег.

На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно отдавать экшен Luftrausers и экшен-рогалик Astral Ascent.

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