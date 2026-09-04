799-граммовый ноутбук Acer Swift Blade 14 получил OLED-дисплей и процессоры Intel Core Series 3

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Acer представила ноутбук Swift Blade 14. Его вес составляет всего 799 грамм — это один из самых легких 14-дюймовых ноутбуков в мире. Для снижения веса ноутбука разработчики использовали комбинацию из магниево-алюминиевого сплава и углеволокна, сохранив высокую прочность и жесткость конструкции.

На выбор предоставляются несколько версий экрана формата 16:10: Базовые панели IPS и OLED имеют разрешение 1920 х 1200 пикселей, частоту 60 Hz и яркость 300 нит. В максимальной конфигурации ноутбук предлагает OLED-панель с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 90 Hz, яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Swift Blade 14 будет доступен с процессорами Intel Core Series 3 (Wildcat Lake) – Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 и Core 3 304, каждый из которых оснащен интегрированной графикой. Объем оперативной памяти LPDDR5-6400 в любой из версий составляет 12 Gb, емкость SSD PCIe 4.0 — до 1 Tb.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 50 Вт·ч, мощность блока питания не уточняется. Также в наличии три порта USB 3.2 Gen 1 Type-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, аудиоразъем 3,5 мм и два динамика мощностью по 2 Вт каждый. Габариты ноутбука с IPS-панелью составляют 313 × 217 × 13 мм, версия с OLED-экраном — 14 мм.

Продажи Acer Swift Blade 14 должны начаться в декабре 2026 года, цены пока не объявлены.