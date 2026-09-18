Bose представил две модели наушников-клипс

Компания Bose представила две модели наушников-клипс — Ultra Open Earbuds второго поколения и Sport Open Earbuds для сторонников активного образа жизни.

Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen) получили слегка обновленный дизайн со скошенной отделкой металлических элементов. Как и оригинальная версия, они крепятся к внешней части уха и направляют звук в слуховой канал с минимальной утечкой. Ввиду открытой конструкции система активного шумоподавления не предусмотрена.

Наушники получили новый драйвер, обеспечивающий более высокую громкость с функцией автоматической регулировки и более глубокие басы в сравнении с моделью первого поколения. Новый режим Cinema Mode на базе технологии Bose TrueSpatial создает эффект широкой и иммерсивной звуковой сцены, сохраняя при этом четкость голосов.

Продолжительность автономной работы Ultra Open Earbuds (2nd Gen) увеличена до 9 часов по сравнению с 7,5 часа у предыдущей версии. С учетом использования зарядного футляра время прослушивания увеличивается еще на 19,5 часа. Обновленный футляр поддерживает беспроводную зарядку и может устанавливаться вертикально.

Более доступная спортивная модель Bose Sport Open Earbuds обеспечивает более надежную и стабильную фиксацию во время занятий фитнесом или активного отдыха. Они имеют схожую конструкцию с Ultra Open Earbuds (2nd Gen), но при этом оснащены более тонкой манжетой с матовым силиконовым покрытием, которое обеспечивает более плотное прилегание и фиксацию во время бега и тренировок.

Функция автоматической регулировки громкости в зависимости от уровня окружающего шума позволяет не заглушать воспроизводимый звук. Для удобства тренировок настраиваемая кнопка быстрого доступа у каждого наушника имеет рельефную текстуру, что помогает ее легко находить во время тренировки. Время автономной работы составляет до 7 часов от одного заряда, еще 22 часа обеспечивает беспроводной зарядный кейс.

Цена Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen) составляет $299, доступные цвета корпуса: черный, белый дымчатый, вишнево-шоколадный, оливково-зеленый и небесно-розовый. Цена Bose Sport Open Earbuds составляет $199. Наушники будут предложены в черном, бело-дымчатом и зеленом цветовых исполнениях. Предзаказ на обе модели откроют 19 сентября, а в продажу они поступят 1 октября.