NVIDIA, Google и Emerald AI создают альянс для развития ИИ ЦОД с гибким энергопотреблением

Американские компании NVIDIA, Google и Emerald AI объявили о создании AI Energy Management Alliance (AEMA). Альянс будет заниматься проблемами растущего энергопотребления ИИ-инфраструктуры в США. В альянс вошли более 20 компаний и организаций из сферы ИИ и энергетики: техногиганты, работающие над ИИ, владельцы инфраструктур, операторы дата-центров, энергокомпании, производители электроэнергии и другие.

Главная цель AEMA заключается в создании «энергетически гибких» ИИ ЦОД, которые способны самостоятельно регулировать потребление электроэнергии в зависимости от текущего состояния энергосистемы региона. ИИ ЦОД будут взаимодействовать с сетями, при необходимости меняя нагрузку. Например, они будут способны переносить наиболее ресурсоемкие вычислительные задачи на ночное время, а также временно задействовать аккумуляторные батареи или дизельное топливо. NVIDIA полагает, что это поможет в ускоренном режиме подключать новые мощности, повысить надежность энергосистем и эффективнее использовать доступную инфраструктуру.

Обычные процедуры присоединения к сетям предполагают снабжение объектов с довольно стабильным энергопотреблением, но ИИ ЦОД к ним не относятся. При этом их вычислительные нагрузки можно будет произвольно менять, перенося вычисления, использовать системы накопления энергии, реагировать на инциденты в энергосистеме и др. Это позволит эффективнее использовать имеющиеся мощности электросетей, снижать энергопотребление во время пиковых нагрузок на энергосистему и даже откладывать затратную модернизацию инфраструктуры. Кроме того, более безопасным и быстрым становится подключение к сетям крупных ИИ ЦОД.

Кроме того, альянс AEMA должен дополнить технологические решения разработкой общих правил взаимодействия ИИ ЦОД с энергосистемами, в том числе вопросы регулирования энергопотребления и реагирования на аварийные ситуации. Также предполагается стандартизировать технические требования, показатели эффективности и обмен эксплуатационными данными.