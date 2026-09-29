AMD приобретает разработчика искусственного интеллекта World Labs за $8,2 млрд

Компания AMD заключила окончательное соглашение о приобретении ИИ-стартапа World Labs за $8,2 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями покупателя.

World Labs специализируется на моделях пространственного искусственного интеллекта и разработке больших моделей мира (Large World Models, LWM). Компания была создана в апреле 2024 года известным исследователем в области ИИ и профессором Стэнфордского университета Фэй-Фэй Ли (Fei-Fei Li). В начале 2026 года ее оценивали примерно в $5 млрд. World Labs разрабатывает ИИ, способный воспринимать, генерировать и взаимодействовать с трехмерным миром, превращая обычные 2D-изображения или видео в интерактивные 3D-сцены и симуляции. Технологии компании используются для обучения роботов, беспилотных транспортных средств и создания виртуальных сред с учетом законов физики.

Для AMD это вторая по величине покупка в истории после поглощения Xilinx за $50 млрд. в 2022 году. Приобретение позволит производителю чипов привлечь команду исследователей и экспертов мирового уровня, что усилит возможности компании по разработке аппаратного и программного обеспечения, а также систем ИИ, ориентированных на потребности новейших моделей и приложений.

После закрытия сделки Фэй-Фэй Ли займет пост исполнительного вице-президента и главного научного сотрудника AMD, подчиняясь напрямую генеральному директору Лизе Су. Вместе с ней в AMD переходит вся команда ведущих исследователей физического ИИ.

Эта сделка — прямой вызов доминированию Nvidia в сфере ИИ-технологий следующего поколения. Ожидается, что она будет закрыта к концу 2026 года при условии получения одобрения регулирующих органов.