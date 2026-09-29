Промышленность готова доверить ИИ больше: каждое пятое предприятие планирует расширить применение технологии в кибербезопасности

21% промышленных компаний в мире планируют расширить использование технологий искусственного интеллекта для решения задач кибербезопасности — на основе как внешних ИИ-сервисов, так и собственных разработок. Такие данные* внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского» были представлены в рамках международной конференции по промышленной безопасности Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference.

Наиболее активно внедрять ИИ в информационную безопасность планируют энергетические предприятия — доля таких компаний достигает 25%. В транспортной отрасли показатель составляет 21%, а в производственном секторе — 18%.

«Промышленность сегодня находится в точке, когда искусственный интеллект из экспериментальной технологии превращается в рабочий инструмент, который интегрируется в ключевые бизнес- и производственные процессы. Это открывает значительные возможности для повышения эффективности, но одновременно требует нового подхода к безопасности. Важно учитывать риски не только на этапе внедрения ИИ, но и на протяжении всего жизненного цикла таких решений — от выбора модели и настройки доступа до контроля действий ИИ-агентов», — комментирует Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Более 20 лет «Лаборатория Касперского» разрабатывает технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают организациям решать актуальные бизнес-задачи. ИИ-продукты компании обнаруживают угрозы, оценивают их уровень опасности и реагируют на инциденты в режиме реального времени. Они помогают принимать более информированные решения и масштабировать процессы безопасности, повышая их эффективность и прозрачность. Например, в SIEM-системе и других решениях компании доступен ассистент аналитика Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA), который помогает анализировать события безопасности внутри организаций с помощью технологий искусственного интеллекта. В 2026 году разработка была зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

*Опрос проведён в 2026 году. В нём приняли участие 1955 сотрудников, которые отвечают за кибербезопасность в организациях из разных отраслей в 10 странах.