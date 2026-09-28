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Компания AzInTelecom представила цифровые решения на ICTWEEK Uzbekistan 2026

AzInTelecom

Расширяя международное сотрудничество, компания способствует укреплению позиции Азербайджана как регионального цифрового хаба

ООО «AzInTelecom» представило свои решения и возможности в сфере облачных технологий, биометрической идентификации и искусственного интеллекта на международном мероприятии “ICTWEEK Uzbekistan 2026”, прошедшем в столице Узбекистана — Ташкенте. Участие компании в мероприятии стало важной площадкой для продвижения цифровых продуктов и услуг на региональном рынке, установления новых партнерских связей и расширения международного сотрудничества.

Развитие современной цифровой инфраструктуры, создание высокопроизводительных вычислительных мощностей и внедрение передовых технологий входят в число ключевых направлений деятельности «AzInTelecom» направленных на укрепление позиции Азербайджана как регионального цифрового хаба. Наряду с развитием дата-центров и облачной инфраструктуры компания также расширяет возможности в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

В рамках мероприятия советник генерального директора ООО «AzInTelecom» Фарид Исмаилзаде принял участие в панельной дискуссии на тему «Влияние искусственного интеллекта на облачную инфраструктуру и кибербезопасность». В своем выступлении он рассказал о влиянии технологий искусственного интеллекта на современную цифровую инфраструктуру, а также о проектах, реализуемых «AzInTelecom» в данном направлении.

Особое внимание в рамках выступления было уделено значению первого в Азербайджане Суперкомпьютерного центра для развития сферы искусственного интеллекта и цифровых технологий. Центр формирует необходимую инфраструктуру для реализации внутри страны проектов в области искусственного интеллекта и других технологических инициатив, требующих значительных вычислительных ресурсов, а также предоставляет местным компаниям, государственным структурам и субъектам инновационной деятельности доступ к передовым вычислительным мощностям. Таким образом, Азербайджан расширяет свои возможности не только как пользователь цифровых технологий, но и как страна, располагающая необходимой технологической инфраструктурой для создания и развития решений на основе искусственного интеллекта.

В Центре используются чипы NVIDIA H200 GPU для разработки моделей искусственного интеллекта, быстрой обработки больших объемов данных и проведения сложных вычислений. В настоящее время продолжается работа по дальнейшему увеличению вычислительной мощности и расширению возможностей Центра. Данная инфраструктура также создает новые возможности для укрепления позиции Азербайджана в качестве регионального технологического центра в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

В своем выступлении Фарид Исмаилзаде также отметил, что «AzInTelecom»  применяет современные технологии искусственного интеллекта для повышения уровня безопасности своих биометрических решений.

В свою очередь, делегация «AzInTelecom» продемонстрировала посетителям инновационные облачные и биометрические технологии, представив на стенде компании комплексные цифровые решения. В ходе двусторонних встреч с представителями зарубежных технологических компаний обсуждались потенциальные направления сотрудничества и перспективы внедрения решений на региональных рынках.

Участие «AzInTelecom» на международных технологических площадках не только способствует продвижению цифровых решений компании на зарубежных рынках, но и укрепляет позиции Азербайджана в качестве регионального технологического центра в сфере хранения и обработки данных, предоставления облачных сервисов и высокопроизводительных вычислений.

«ICTWEEK Uzbekistan» проводится ежегодно с 2004 года и является одной из региональных площадок, объединяющих компании, государственные структуры и экспертов в сфере информационно-коммуникационных технологий. В рамках мероприятия проходят форумы, панельные сессии и экспертные дискуссии, посвященные искусственному интеллекту, цифровой трансформации и другим актуальным технологическим направлениям.

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