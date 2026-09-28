На AI & Digital Bridge 2026 покажут гуманоидных и промышленных роботов Qazbot technologies

Роботы, которые общаются с людьми, самостоятельно ориентируются в пространстве, работают на производстве, в логистике и обслуживают большие объекты, будут представлены 1–3 октября на AI & Digital Bridge 2026 в Астане. На площадке форума покажут ряд моделей Qazbot technologies — от гуманоидных роботов до промышленной и четвероногой роботизированной платформы.

Участие в Digital Bridge 2026 станет для Qazbot Technologies возможностью представить не только отдельные робототехнические решения, но и масштабный индустриальный проект компании.

В августе 2026 года в Астане началось строительство первого в Казахстане завода по производству гуманоидных роботов, который предусматривает создание более 150 рабочих мест. Производственный и научно-технологический комплекс площадью 15 тыс. кв. метров объединит локализованное производство, собственные инженерные разработки, R&D-центр, программное обеспечение и решения в области искусственного интеллекта. В состав комплекса также войдет Qaz Data Factory — инфраструктура для сбора, подготовки и обработки данных, необходимых для обучения робототехнических систем. Отдельным направлением станет подготовка казахстанских инженеров и специалистов новой технологической отрасли.

На первом этапе объем инвестиций составит порядка 200 млн долларов США, а проектная производственная мощность предприятия — до 5 тысяч робототехнических систем в год.

В AI & Digital Bridge 2026 также примет участие Сюн Цзилинь (Xiong Jilin), вице-президент AGIBOT PTE. LTD.

AGIBOT — стратегический технологический партнер Qazbot Technologies. Сегодня AGIBOT занимает около 47% глобального рынка по объемам поставок гуманоидных роботов. Технологии компании применяются в разных сценариях — от взаимодействия с человеком до промышленности и логистики. Часть этих возможностей посетители AI & Digital Bridge смогут увидеть в действии.

Масштаб развития технологии AGIBOT демонстрирует и на международных соревнованиях. По информации компании, на World Humanoid Robot Games 2026 команда AGIBOT завоевала 46 медалей: 18 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых, заняв первое место по количеству золотых наград и в общем медальном зачете.

Опираясь на технологии и экспертизу стратегического партнера, Qazbot technologies создает в Казахстане собственную индустрию робототехники и искусственного интеллекта:

«Для нас принципиально важно не просто привезти в Казахстан готовые технологии, а создать здесь собственную компетенцию и полный технологический цикл. Мы последовательно формируем инженерную команду, развиваем программное обеспечение и искусственный интеллект, локализуем производство и создаём инфраструктуру для дальнейших разработок. Следующая задача — развивать собственные решения и выходить с ними на международные рынки», — отметил CEO Qazbot Technologies Владислав Сафаров.

От гуманоидов до промышленной робототехники

Модель A2 / A2 Ultra — полноразмерный гуманоидный робот для взаимодействия с людьми. Он распознает лица и голос, определяет источник звука, поддерживает диалог, реагирует на команды и помогает посетителям ориентироваться в пространстве. A2 Ultra также поддерживает автономное перемещение на большие расстояния.

Модель X2 / X2 Ultra — более компактный гуманоид с человекоподобной походкой и высокой подвижностью. Он способен распознавать лица и жесты, взаимодействовать с человеком, танцевать и выполнять сложные синхронизированные движения. X2 Ultra самостоятельно планирует маршрут, объезжает препятствия и возвращается на зарядную станцию.

От взаимодействия с человеком робототехника переходит к решению конкретных производственных задач.

Модель G2 — промышленная платформа, способная захватывать и перемещать объекты, выполнять точные манипуляции и сортировку. Такие технологии рассчитаны на производство, склады и логистическую инфраструктуру.

Еще один практический сценарий покажет Модель C5 — автономный робот для профессиональной уборки больших помещений. Он самостоятельно определяет рабочие зоны, строит маршрут, объезжает препятствия, выполняет сухую и влажную уборку, а при работе со специальной сервисной станцией может автоматически заряжаться и обслуживать систему.

Для более сложной среды создан Модель D1 — четвероногий робот, способный передвигаться по неровной местности и участкам, где возможности колесных платформ ограничены. Он предназначен для инспекции, мониторинга объектов и работы на промышленной инфраструктуре.

AI выходит из компьютера в физический мир

Именно этот переход становится одним из следующих этапов развития искусственного интеллекта.

Если генеративный AI научился создавать тексты, изображения, видео и программный код, то embodied AI соединяет алгоритмы с физическими устройствами — робот получает возможность воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять действия в реальном мире.

На AI & Digital Bridge 2026 посетители смогут увидеть, как разные типы роботов переходят от демонстрационных возможностей к конкретным сценариям применения — в сервисе, промышленности, логистике и инфраструктуре.

Участие в форуме вице-президента AGIBOT Сюн Цзилиня позволит продолжить этот разговор уже на уровне глобального рынка: куда движется гуманоидная робототехника и насколько быстро embodied AI становится самостоятельной технологической индустрией.

AI & Digital Bridge 2026 пройдет 1–3 октября в Международном выставочном центре EXPO в Астане и станет центральным международным событием AI MONTH. Главная тема форума — Kazakhstan is the Eurasian AI Hub. Форум проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

1 октября пройдёт специальная программа с участием руководителей государственных органов, международных делегаций и представителей технологической индустрии. Участие – по приглашениям. 2–3 октября состоится открытая программа для владельцев билетов.

Хедлайнеры форума – Баладжи Шринивасан, основатель Network School, и Ерзат Дулат, сооснователь и технический директор Higgsfield AI, Джейми Битон – сооснователь и СЕО Crimson Education.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств.

Золотые партнёры — Банк Freedom, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком».

Серебряный партнёр — Halyk Bank.

Бизнес-партнёр — Beeline Казахстан.

Бронзовый партнёр — Yandex Qazaqstan.

Телеком — партнер — ТОО «Freedom Telecom Operations».

Технологические партнеры — АО «Транстелеком»,

Official Airline Partner — Air Astana.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Акиматом Астаны.