Воркшопы от Meta пройдут на AI & Digital Bridge 2026

С 1 по 3 октября Астана станет центром одного из крупнейших технологических форумов Центральной Евразии — AI & Digital Bridge 2026. В этом году он проходит в расширенном формате: технологическую повестку объединил AI MONTH — месяц событий в сфере искусственного интеллекта. Форум проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и объединит представителей государства, международного сообщества, бизнеса, науки и технологических компаний.

Главная тема форума AI & Digital Bridge 2026 — Kazakhstan is the Eurasian AI Hub. Она отражает курс страны на формирование технологической экосистемы, где искусственный интеллект становится инструментом не только для бизнеса и государственных сервисов, но и для развития науки и создания новых технологий.

Одним из практических форматов форума станут воркшопы от Meta. Они будут ориентированы как на представителей бизнеса, так и на государственный сектор и позволят участникам познакомиться с лучшими международными технологическими практиками, кейсами и подходами глобальной компании.

Для казахстанского бизнеса такой формат особенно актуален на фоне быстрого развития ИИ. Чтобы сохранять конкурентоспособность, компаниям важно не только следить за международными технологическими трендами, но и понимать, какие из них применимы на местном рынке и какие задачи искусственный интеллект способен решать уже сейчас.

Какие вопросы разберут на воркшопах

В основе программы — кейсы Meta и её партнёров, практические примеры и технологические решения. Участники рассмотрят возможности AI и цифровых платформ, актуальные подходы к их использованию и перспективы применения этих инструментов в работе организаций.

Для бизнеса это возможность перейти от общего интереса к искусственному интеллекту к конкретным задачам: оценить, какие решения стоит изучать, что необходимо учитывать при их внедрении и как международный опыт можно адаптировать к условиям Казахстана.

Отдельный фокус программы будет адресован государственному сектору. В условиях цифровой трансформации государства современные технологии всё активнее входят в работу государственных организаций и развитие цифровых сервисов. Практический формат позволит рассмотреть международные подходы и обсудить возможности их применения с учётом задач государственного управления.

Участие Meta в практической программе форума также вписывается в более широкую повестку AI & Digital Bridge 2026. Развитие AI-хаба определяется не только инфраструктурой и вычислительными мощностями. Экономический эффект появляется тогда, когда технологии переходят в практическое применение — помогают компаниям совершенствовать процессы и создавать продукты, а государству — развивать цифровые сервисы.

Воркшопы станут частью большой программы AI & Digital Bridge 2026 наряду с keynote-выступлениями, панельными дискуссиями, fireside chats, Q&A-сессиями, технологической выставкой, Startup Alley, питчингом стартапов и финалом Astana Hub Battle.

Кому будут полезны воркшопы

Воркшопы Meta будут интересны предпринимателям, руководителям компаний, представителям малого и среднего бизнеса, специалистам по развитию, цифровым продуктам, маркетингу и коммуникациям, а также представителям государственного сектора.

Для участников это возможность сопоставить опыт одной из крупнейших мировых технологических компаний с собственными задачами и лучше понять, какие технологии и подходы могут быть востребованы на следующем этапе цифровой трансформации.

Справка о форуме

Программа продолжает дополняться. Актуальное расписание и информация о билетах публикуются на официальном сайте форума.

AI & Digital Bridge 2026 пройдёт 1–3 октября в Международном выставочном центре EXPO в Астане.

1 октября состоится специальная программа высокого уровня для руководителей государственных органов, международных делегаций и лидеров технологической индустрии. Участие в мероприятиях этого дня предусмотрено по специальным приглашениям. 2–3 октября форум будет открыт для владельцев билетов.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Акиматом Астаны.

Хедлайнеры форума — Баладжи Шринивасан, основатель Network School, Ерзат Дулат, сооснователь и технический директор Higgsfield AI и Джейми Битон —сооснователь и СЕО Crimson Education.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств.

Золотые партнёры — Банк Freedom, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком». Серебряный партнёр — Halyk Bank. Бизнес-партнёр — Beeline Казахстан. Бронзовый партнёр — Yandex Qazaqstan. Телеком — партнер — ТОО «Freedom Telecom Operations». Технологические партнеры — АО «Транстелеком», Official Airline Partner — Air Astana