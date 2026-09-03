ДомойТехнологииМониторыAcer продемонстрировал складной портативный монитор PD163Q P3

Acer продемонстрировал складной портативный монитор PD163Q P3

Acer PD163Q P3

На выставке IFA 2026 компания Acer показала складной портативный монитор PD163Q P3. Модель предлагает увеличение рабочего пространства в 4 раза (4X Screen Space) за счет складной конструкции с 15,6-дюймовыми Full HD-экранами. Каждый из экранов работает как независимый панельный модуль с поддержкой режимов расширения и дублирования рабочего стола. Для обеспечения оптимального качества изображения яркость можно регулировать одновременно на всех панелях. Подключение к ПК осуществляется одним кабелем USB-C. Для питания предусмотрен комплектный внешний адаптер USB-C Power Delivery.

Как отмечает Acer, «PD163Q P3 идеально подходит для специалистов, работающих в гибридном режиме и нуждающихся в универсальном решении для продуктивной работы, которое позволяет визуализировать большие объемы информации или одновременно управлять несколькими рабочими процессами».

Цены, сроки появления в продаже и полные спецификации Acer PD163Q P3 на презентации не были названы.

Предыдущая статья
Acer представил Vero 16 — ноутбук с возможностью самостоятельной замены комплектующих без инструментов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,731ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -