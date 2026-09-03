Acer продемонстрировал складной портативный монитор PD163Q P3

На выставке IFA 2026 компания Acer показала складной портативный монитор PD163Q P3. Модель предлагает увеличение рабочего пространства в 4 раза (4X Screen Space) за счет складной конструкции с 15,6-дюймовыми Full HD-экранами. Каждый из экранов работает как независимый панельный модуль с поддержкой режимов расширения и дублирования рабочего стола. Для обеспечения оптимального качества изображения яркость можно регулировать одновременно на всех панелях. Подключение к ПК осуществляется одним кабелем USB-C. Для питания предусмотрен комплектный внешний адаптер USB-C Power Delivery.

Как отмечает Acer, «PD163Q P3 идеально подходит для специалистов, работающих в гибридном режиме и нуждающихся в универсальном решении для продуктивной работы, которое позволяет визуализировать большие объемы информации или одновременно управлять несколькими рабочими процессами».

Цены, сроки появления в продаже и полные спецификации Acer PD163Q P3 на презентации не были названы.