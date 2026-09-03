Acer представил ноутбук Aspire G 3D 16 с 3D-экраном без очков и Ryzen AI Max+ 395

Компания Acer на IFA 2026 представила ноутбук Aspire G 3D 16 (AG3D16-81M) с 3D-экраном, для просмотра которого не нужны специальные очки.

Acer Aspire G 3D 16 оснащен 16-дюймовой IPS-панелью формата 16:10 с разрешением 3840×2400 пикселей в обычном 2D-режиме. При активации 3D разрешение снижается до 1920×2400 пикселей для создания объемной картинки. Частота обновления дисплея составляет 120 Hz, максимальная яркость — до 450 нит. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Экран занимает около 90% площади крышки.

Для формирования объемного изображения используются две камеры, отслеживающие положение глаз пользователя. Система подстраивает картинку индивидуально для каждого глаза. За работу с 3D-контентом отвечает предустановленное приложение SpatialLabs 3D Hub. Оно позволяет просматривать совместимые материалы и преобразовывать обычные фотографии и видео из 2D в стереоскопический формат. Acer отмечает, что качество и доступность такого преобразования зависят от исходного контента и конфигурации системы. Для запуска игр используется утилита Acer SpatialLabs TrueGame, которая активирует готовые 3D-профили для популярных игр, включая God of War Ragnarök, Final Fantasy VII Rebirth и The Witcher 3.

В основе Aspire G 3D 16 лежит 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 архитектуры Zen 5. Вместо дискретной видеокарты используется встроенная Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками архитектуры RDNA 3.5. Ryzen AI Max+ 395 обеспечивает до 126 TOPS совокупной производительности в ИИ-задачах, из которых до 50 TOPS приходится на NPU. Ноутбук предлагает до 128 Gb унифицированной памяти LPDDR5x-8000 и твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen 4 емкостью до 2 Tb.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 99,9 Втч, в комплект входит блок питания мощностью 230 Вт. Набор внешних разъемов состоит из двух USB4 Type-C, одного USB 3.2 Gen2 Type-A, двух USB 3.2 Gen1 Type-A и одного HDMI 2.1. Имеются считыватель карт памяти SD 4.0, 3,5-мм аудиоразъем и порт RJ-45 (LAN). Среди беспроводных возможностей заявлены поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук оснащен 5 Мп веб-камерой с ИК-подсветкой и функцией отслеживания взгляда, а также двумя динамиками по 2 Вт. Габариты составляют 355×264,9×19,3 мм, вес – 1,8 кг. Предустановлена операционная система Windows 11.

Acer пока не сообщил цены и сроки выхода Aspire G 3D 16 на рынок.