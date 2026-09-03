Acer представил Vero 16 — ноутбук с возможностью самостоятельной замены комплектующих без инструментов

Компания Acer на выставке IFA 2026 представила модульный ноутбук Vero 16, разработанный с акцентом на долговечность, высокую ремонтопригодность и снижение воздействия на окружающую среду. Устройство работает под управлением Windows 11 Home и относится к категории Copilot+ PC.

Корпус Acer Vero 16 изготовлен с максимальным использованием вторичных сырьевых материалов. Верхняя крышка корпуса и панель для рук на 50% состоят из переработанного промышленного алюминия и на 50% из низкоуглеродистого алюминия. Нижняя крышка содержит 60% переработанного бытового пластика, рамки дисплея — 30 % переработанного пластика. Внешняя поверхность устройства обработана порошковым покрытием для снижения выбросов летучих органических соединений, а само устройство сертифицировано по военному стандарту прочности MIL-STD-810H и поставляется в 100% перерабатываемой упаковке.

В стремлении сократить объемы электронных отходов Acer повысила ремонтопригодность ноутбука и возможности для его апгрейда. Прямо на корпусе выгравирована визуальная инструкция по разборке. Нижняя крышка фиксируется защелкой и снимается без использования инструментов, открывая доступ к внутренним компонентам — можно самостоятельно заменить аккумулятор и SSD. Внешние шарниры и боковые крышки портов ввода-вывода сделаны съемными. При этом корпус имеет защиту по стандарту MIL-STD-810H.

Отдельно Acer предусмотрел возможность замены процессора —он размещен на съемном модуле, который можно заменить целиком без замены материнской платы. Такая конструкция не только упрощает ремонт, но и потенциально позволяет модернизировать ноутбук установкой более производительного процессора.

Для 16-дюймового дисплея Acer Vero 16 предусмотрено несколько вариантов. Старшая версия получила 3K OLED с частотой обновления до 120 Hz, также доступны 2K OLED-конфигурации с частотой обновления 60 Hz, в том числе с сенсорным управлением. Все версии экранов имеют соотношение сторон 16:10 и сертификат Low Blue Light. Контрастность достигает 100 000:1, время отклика — 1 мс. Ноутбук оснащается новейшими процессорами Intel Core Ultra Series 3 (вплоть до Core Ultra X9 388H) со встроенной графикой Intel Arc, которые обеспечивают суммарную вычислительную мощность в ИИ-задачах до 180 TOPS. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 32 Gb, а накопителя PCIe Gen4 NVMe — до 512 Gb.

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Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1 с поддержкой вывода до 8K, USB Type-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для SD-карт. Есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.6. Также имеется 5 Мп ИК-камера с физической шторкой и динамики с DTS Virtual:X. За функции искусственного интеллекта отвечает платформа AcerSense, объединяющая встроенные инструменты для автоматизации задач, поиска информации, работы с контентом и общения.

Acer Vero 16 поступит в продажу в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в первом квартале 2027 года. Цены пока не раскрываются.