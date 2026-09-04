Acer EP130K — портативный монитор с экраном ePaper

Компания Acer на выставке IFA 2026 представила портативный монитор EP130K с экраном ePaper. Модель ориентирована для чтения документов и длительной работы со сложными текстами. Устройство кардинально отличается от привычных IPS или OLED-экранов: у него нет внутренней подсветки, а значит, нет вредного синего свечения и мерцания. Дисплей работает за счет отраженного света, создавая полное ощущение чтения обычной печатной книги.

Acer EP130K может работать как в черно-белом режиме с рекордным для ePaper разрешением 3200 × 2400 пикселей, так и переключаться в цветной режим (разрешение снижается до 1600 × 1200 пикселей, отображая 4096 цветов). Точную диагональ экрана Acer пока не назвала. Обычно электронные чернила ассоциируются с медленным откликом, но инженерам компании удалось разогнать экран до 60 Hz при времени отклика в 20 мс. Курсор мыши не будет дергаться, а прокрутка страниц станет плавной. Экран распознает касания пальцев и работу со стилусом.

Дисплей расходует заряд только в момент обновления информации. Благодаря энергонезависимой памяти, если отключить кабель, последнее изображение или открытый документ останутся на экране. Монитор оснащен встроенной регулируемой подставкой, а для передачи видеосигнала и питания достаточно одного кабеля USB Type-C, подключенного к ноутбуку или смартфону. Также на корпусе предусмотрен mini-HDMI порт.

Цену и сроки начала продаж Acer EP130K компания объявит позднее.