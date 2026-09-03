AI & Digital Bridge 2026: как AI открывает новые возможности для Казахстана

Почему главное технологическое событие региона нельзя пропустить?

Искусственный интеллект уже меняет рынки, профессии и бизнес-модели. Но главное конкурентное преимущество получают не те, кто просто наблюдает за переменами, а те, кто раньше других находит технологии, партнёров и возможности для роста.

С 1 по 3 октября Астана станет центром международного технологического диалога. В Международном выставочном центре EXPO состоится AI & Digital Bridge 2026 — один из крупнейших технологических форумов региона.

Это площадка, где за несколько дней можно увидеть решения, которые будут определять рынок ближайших лет, познакомиться с представителями глобального BigTech, найти инвесторов и партнёров, представить свой продукт и понять, как применять искусственный интеллект уже сегодня.

В июне 2026 года Правительство Казахстана, Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры на $10 млрд. Это стало важным сигналом для международного рынка: Казахстан намерен занять заметное место на глобальной AI-карте.

Проведение AI & Digital Bridge 2026 особенно символично в контексте национальной повестки: 2026 год в Казахстане официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это подчёркивает стратегическое значение форума как одной из ключевых площадок для обсуждения и практического развития технологий искусственного интеллекта, цифровой экономики и технологического предпринимательства.

AI & Digital Bridge 2026 станет следующей точкой, где внимание мирового технологического сообщества должно превратиться в конкретные партнёрства, инвестиции и новые проекты.

За годы проведения форум объединил более 127 тысяч участников из свыше чем 100 стран, 1 500 спикеров, 600 стартапов и 500 инвесторов. В 2026 году ожидается более 20 тысяч участников и свыше 100 технологических компаний.

Для предпринимателей, инвесторов, разработчиков и руководителей это возможность войти в среду, где принимаются решения, формируются новые связи и запускаются проекты международного уровня.

Спикеры, определяющие будущее технологий

На сцене AI & Digital Bridge 2026 выступят лидеры, которые не просто обсуждают будущее — они создают его:

Алекс Машрабов — со-основатель Higgsfield

Грег Уайлер — основатель и генеральный директор E-Space

Уильям Форд — председатель и генеральный директор General Atlantic

Баладжи Шринивасан — основатель Network School

другие представители глобальной технологической и инвестиционной индустрии

Участники форума смогут услышать из первых уст, куда движется мировой рынок искусственного интеллекта, какие разработки получат инвестиции, как создавать глобальные технологические продукты и какие компетенции будут особенно востребованы в ближайшие годы.

В центре программы практические вопросы:

Казахстан как AI-хаб Евразии — AI-инфраструктура, Smart City, цифровые платформы и развитие региональных IT-хабов.

— AI-инфраструктура, Smart City, цифровые платформы и развитие региональных IT-хабов. Новая мировая архитектура AI — США, Китай, MENA, Европа и новые технологические центры: кто определяет правила, стандарты и доступ к технологиям.

— США, Китай, MENA, Европа и новые технологические центры: кто определяет правила, стандарты и доступ к технологиям. AI в реальной экономике — финансы, банки, здравоохранение и другие отрасли: от AI-агентов до практического внедрения искусственного интеллекта.

— финансы, банки, здравоохранение и другие отрасли: от AI-агентов до практического внедрения искусственного интеллекта. От стартапа к глобальной AI-компании — международные акселераторы, венчурный капитал, первые клиенты, инвестиции, выход на международные рынки и масштабирование.

— международные акселераторы, венчурный капитал, первые клиенты, инвестиции, выход на международные рынки и масштабирование. Профессии будущего и креативная экономика — новые цифровые профессии, развитие GameDev, кино, музыки и генеративного контента.

Один день на форуме может дать больше полезных контактов и идей, чем месяцы самостоятельного поиска информации.

Особую роль в развитии технологической и стартап-повестки форума играет Astana Hub — международный технопарк IT-стартапов и одна из ключевых точек роста технологического предпринимательства в Казахстане. Экосистема Astana Hub объединяет технологические компании, стартапы, инвесторов и специалистов, а также развивает программы финансирования, инкубации, акселерации и международного сотрудничества.

На AI & Digital Bridge 2026 Astana Hub отвечает за важнейшую часть стартап- и предпринимательской программы: Startup Alley, питч-сессии и Astana Hub Battle, создавая для технологических команд возможность представить свои решения инвесторам, партнёрам и международной аудитории.

1 октября пройдет специальная программа высокого уровня с участием первых лиц государства, международных делегаций и лидеров технологической индустрии. Участие в мероприятиях этого дня предусмотрено по специальным приглашениям.

2 и 3 октября — открытая программа AI & Digital Bridge 2026 для всех участников форума. В эти дни на одной площадке соберутся представители глобальных технологических компаний, международные спикеры, стартапы и инвесторы. В программе — AI, Creative Industries, Talent, GameDev, технологическая выставка, Startup Alley, Astana Hub Battle и другие события. Для владельцев билетов доступна вся открытая программа форума 2 и 3 октября.

В этом году организация форума стала возможной благодаря поддержке наших партнёров и спонсоров. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств. Золотые партнёры форума — Банк Freedom и Kaspi.kz. Digital Partner — BI Group. Official Airline Partner — Air Astana.

Организаторами выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.