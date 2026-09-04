OpenAI представила GPT-6 Astra — «самую мощную и способную» ИИ-модель

Компания OpenAI представила GPT-6 Astra – флагманскую ИИ-модель для сложных многоэтапных задач. Грег Брокман, президент и сооснователь компании, отметил, что «выход GPT-6 Astra знаменует переход к эпохе общего искусственного интеллекта (AGI)».

GPT-6 Astra рассчитана на продолжительную автономную работу и может самостоятельно взаимодействовать с сайтами и программами. Модель способна заполнять формы, работать с электронными таблицами, искать информацию в интернете, писать и тестировать код, создавать документы и выполнять цепочки связанных действий. OpenAI называет GPT-6 Astra «лучшей для разработки ПО». Модель может создавать трехмерные городские сцены в Unity и анимированные модели в FreeCAD и Blender. Компания также утверждает, что GPT-6 Astra добилась успехов в решении нескольких открытых математических проблем.

GPT-6 Astra стала первой моделью, которая обучалась с использованием более 100 000 GPU в дата-центре Stargate в Техасе. Это также первая модель, во время обучения которой более ранние модели «сыграли существенную роль». OpenAI продемонстрировала несколько впечатляющих результатов новой модели в ряде бенчмарков. Отдельное внимание было уделено безопасности. GPT-6 Astra беспрецедентно справляется с поиском уязвимостей в коде различных систем — в бенчмарке ExploitBench она показала результат в 100%.

OpenAI уже начала открывать доступ к GPT-6 Astra корпоративным клиентам в рамках программы ограниченного доступа. В ближайшие дни модель станет доступна всем пользователям с подписками ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также через OpenAI API и AWS. Цена в API составит $10 за 1 млн. входных токенов, $50 за 1 млн. выходных, $1 за 1 млн. кэшированных входных токенов и $12,50 за 1 млн. токенов при записи в кэш.