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В Epic Games Store проходит раздача карточного баттлера Cardpocalypse

Epic Games Store

Epic Games Store отдает бесплатно игру Cardpocalypse и набор «Эпический маг» для Albion Online. Акция продлится до 27 августа 20:00 по бакинскому времени.

Cardpocalypse вышла в 2020 году и получила очень положительные пользовательские отзывы. Это одиночная ролевая карточная игра, разработанная студией Gambrinous. События разворачиваются в 1990-е годы, когда дети играют тайком в запрещенную в школе карточную игру. Игроки управляют 10-летней девочкой Джесс в школе Дадсдейл, где сражаются с помощью карт «Мега Мутант Пауэр Петс», меняют правила игры и спасают мир.

Albion Online — это условно-бесплатная MMORPG. В набор «Эпический маг», стоимостью более 55 долларов, входят полезные бонусы и снаряжение для тех, кто хочет ловко управляться с магией.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать симулятор выживания в открытом космосе Breathedge и симулятор конного спорта и менеджмента Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition.

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