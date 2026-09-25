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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Astrea Six Sided Oracles и Mechabellum

Epic Games Store

Epic Games Store отдает бесплатно своим пользователям две игры: Astrea Six Sided Oracles и Mechabellum. Акция продлится до 1 октября 19:00 по бакинскому времени. Обе игры получили очень положительные пользовательские отзывы.

Astrea Six Sided Oracles — это красочная пошаговая игра в жанре roguelike с механикой колодостроения на игральных костях вместо карт. Есть два вида урона: очищение и скверна. Игроку нужно собирать мощные кубики, чтобы очистить Астрею от скверны и спасти звездную систему.

Mechabellum — масштабный тактический автобатлер в сеттинге научной фантастики, в котором игроки командуют армиями гигантских боевых роботов и мехов.

Через неделю в Epic Games Store наступит новая раздача: будут бесплатно отдавать ремастер иммерсивного шутера System Shock 2 и визуальную новеллу Buried Stars.

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