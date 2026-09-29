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Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt вышел на ПК и консолях

The Witcher 3: Wild Hunt

Состоялся релиз ремастера The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая Охота). Игра вышла на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 (нативная версия).

Ремастер доступен в виде бесплатного обновления для всех владельцев оригинальной игры. Владельцы базовой игры, не покупавшие сюжетные дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино», получили их бесплатно. Предстоящее сюжетное DLC «Баллады прошлого», которое запланировано на 2027 год, уже будет платным.

Со всеми многочисленными изменениями ремастера The Witcher 3: Wild Hunt, а также полными системными требованиями можно ознакомиться на сайте игры.

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