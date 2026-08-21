Важный шаг на пути развития инфраструктуры искусственного интеллекта в банковском секторе Азербайджана

Банк ABB успешно завершил установку в своем дата-центре высокопроизводительного AI-сервера на базе платформы «Dell PowerEdge XE9780», оснащенного «8x NVIDIA HGX B200 GPU», что является важным шагом в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта в нашей стране.

Данная техническая возможность позволяет реализовывать масштабные проекты в области искусственного интеллекта на локальной инфраструктуре, включая большие языковые модели (LLM), AI-агентов, инференс и обучение моделей, без необходимости вывода чувствительных данных за пределы страны.

«GPU B200», построенные на основе архитектуры «NVIDIA Blackwell», обеспечивают высокую производительность и широкие возможности для передачи данных. Система также оснащена 16x E3.s NVMe высокоскоростной памятью, многоядерными процессорами Intel Xeon 6 и высокоскоростной сетевой инфраструктурой.

Данные серверы в основном используются для обучения больших языковых моделей (LLM) и других моделей искусственного интеллекта, работы готовых моделей, таких, как чат-боты, голосовые ассистенты, системы анализа документов, OCR, решения для выявления рисков и мошенничества, обработки больших объемов данных и выполнения параллельных вычислений. В некоторых случаях они также применяются для задач классических высокопроизводительных вычислений (HPC).

Отметим, что в настоящее время Банк ABB применяет более 180 моделей искусственного интеллекта в рамках свыше 86 пользовательских сценариев. Эти модели уже обеспечили для Банка ABB положительный финансовый эффект в размере более 50 миллионов AZN.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.