В Баку пройдет NETSCOUT WarGames Cyber Simulation — киберучения по противодействию DDoS-атакам

10 сентября 2026 года в Баку состоится NETSCOUT WarGames Cyber Simulation — практическое мероприятие, в рамках которого специалисты по информационной безопасности смогут проверить готовность своих команд к реальной DDoS-атаке. Организаторами мероприятия выступают NETSCOUT, BAKOTECH и R.I.S.K. Company.

Что произойдет, если DDoS-атака начнется прямо сейчас? Насколько быстро команда сможет обнаружить угрозу, оценить ее масштаб, понять происходящее в сети и принять правильные решения? Именно на эти вопросы участникам предстоит ответить не в формате традиционной конференции, а в ходе полноценной технической симуляции.

NETSCOUT WarGames Cyber Simulation пройдет 10 сентября. В течение дня участники будут работать в командах, проходя через реалистичные сценарии развития DDoS-атак, оценивая их влияние на сетевую инфраструктуру и принимая решения по обнаружению, локализации и нейтрализации угроз.

Центральной частью мероприятия станет серия практических WarGames-сессий, в ходе которых будут смоделированы реальные сценарии атак и организована работа по их отражению. Участники смогут на практике проверить возможности мониторинга и сетевой видимости, оценить эффективность взаимодействия внутри команды и увидеть, как ошибки или задержки при принятии решений могут повлиять на развитие инцидента.

Техническую часть мероприятия проведет региональный инженер по продажам NETSCOUT Петр Ткачук. После завершения активной фазы учений состоится подробный технический разбор результатов, включая анализ действий участников, ключевых ошибок, показателей атаки и защиты, а также лучших практик реагирования на DDoS-инциденты.

В программе мероприятия также предусмотрены приветственное выступление и стратегический обзор с участием представителей BAKOTECH и NETSCOUT. Завершится NETSCOUT WarGames Cyber Simulation церемонией награждения команды-победителя, вручением сертификатов и деловым ужином.

NETSCOUT WarGames Cyber Simulation ориентирована на специалистов, которым важно оценить не только используемые средства защиты, но и реальную готовность организации к киберинциденту. В условиях атаки критическое значение имеют скорость обнаружения угрозы, полнота сетевой видимости, качество аналитических данных, координация между подразделениями и способность оперативно перейти от анализа к активному противодействию.

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