Международный буткемп пройдет в Азербайджане при поддержке IDDA и Xsolla

Трехдневный буткемп нового поколения GameTech Bootcamp 2026 пройдет в Баку с 9 по 11 сентября. Он объединит разработчиков, дизайнеров и молодых технологических предпринимателей для создания инновационных решений на стыке игровой индустрии и современных технологий.

Проект реализуется при стратегической поддержке Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA) и международной компании Xsolla — одного из мировых лидеров в сфере коммерческих решений для игровой индустрии.

GameTech Bootcamp станет площадкой, где талантливые специалисты смогут всего за три дня пройти полный путь от идеи до MVP (Minimum Viable Product), получить экспертную поддержку международных менторов, представить свои проекты профессиональному жюри и побороться за призовой фонд в размере 16 000 долларов США.

Буткемп призван стать важным этапом в развитии инновационной экосистемы Азербайджана, предоставив молодым специалистам возможность работать над реальными технологическими задачами, обмениваться опытом с международными экспертами и стать частью глобального профессионального сообщества.

В рамках программы участники смогут:

разработать MVP всего за три дня;

работать под руководством международных менторов;

представить проект экспертному жюри;

побороться за призовой фонд в размере 16 000 долларов США ;

; пополнить профессиональное портфолио реальным проектом;

приобрести опыт командной разработки по международным стандартам;

познакомиться с представителями мировой GameTech-индустрии;

установить новые профессиональные контакты и получить возможности для дальнейшего развития карьеры.

Особое внимание в рамках программы будет уделено командной работе, открытым технологиям и практическому применению современных инструментов разработки.

Среди организаторов проекта также компания Starnest и сообщество Google Developer Groups (GDG) Baku. Starnest способствует развитию GameTech-экосистемы и поддержке инновационных проектов, а GDG Baku объединяет IT-сообщество Азербайджана, развивая профессиональные навыки специалистов и популяризируя современные технологии через образовательные инициативы и технологические мероприятия.

Партнеры проекта

Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA) — государственная организация, реализующая стратегию цифровой трансформации страны, развития инноваций, технологического предпринимательства и человеческого капитала. Поддержка GameTech Bootcamp со стороны IDDA подчеркивает значимость проекта для формирования современной цифровой экономики и подготовки нового поколения специалистов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Xsolla — международная технологическая компания, предоставляющая комплексные решения для разработки, публикации, коммерциализации и масштабирования видеоигр. Работая с тысячами игровых студий и издателей по всему миру, Xsolla помогает разработчикам выводить свои проекты на глобальный рынок. С 2024 года компания также ведет деятельность в Азербайджане, расширяя свое присутствие в регионе и поддерживая развитие местной игровой индустрии и технологического сообщества. В рамках GameTech Bootcamp Xsolla выступает международным партнером проекта, предоставляя экспертную поддержку, международных менторов и доступ к лучшим мировым практикам GameTech-индустрии.

Starnest — инновационный технологический хаб и платформа развития GameTech-экосистемы, созданная для поддержки разработчиков игр, стартапов и технологических команд. Starnest способствует развитию профессионального сообщества, образовательных инициатив и программ акселерации, помогая талантам превращать идеи в востребованные продукты и интегрироваться в международную игровую индустрию.

Google Developer Groups (GDG) Baku — официальное сообщество разработчиков Google в Азербайджане, объединяющее инженеров, студентов, исследователей и технологических энтузиастов. GDG Baku активно развивает локальное IT-сообщество через конференции, митапы, хакатоны и образовательные программы, популяризируя современные технологии, открытое программное обеспечение и культуру обмена знаниями.