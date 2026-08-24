Synology® представляет линейку DiskStation neo+ Series, обеспечивающую высокую производительность при доступной стоимости

Synology® представила в странах Азии и Ближнего Востока серию DiskStation neo+, включающую модели DS1825neo+, DS1525neo+, DS925neo+ и DS725neo+. Выход серии на европейский рынок запланирован на начало IV квартала 2026 года. Новая линейка предлагает более доступные конфигурации оперативной памяти, позволяя заказчикам оптимально сочетать требования к производительности и бюджету.

«Настольные модели по-прежнему занимают центральное место в нашей экосистеме NAS, — отметил Бие-И Чу, исполнительный вице-президент подразделения NAS компании Synology. — В условиях меняющейся конъюнктуры рынка памяти серия neo+ подтверждает нашу приверженность принципу доступности, предоставляя заказчикам возможность масштабировать аппаратную конфигурацию с учетом текущего бюджета и будущих потребностей в расширении.«

Доступная начальная конфигурация

Новые модели серии neo+, построенные на той же платформе, что и устройства серии DS Plus, в стандартной конфигурации оснащаются 4 ГБ оперативной памяти DDR4 SODIMM без поддержки ECC, что существенно снижает первоначальные затраты для пользователей.

Серия neo+ будет представлена на рынке наряду со стандартными моделями серии DS Plus, расширяя выбор гибких конфигураций с учетом текущей рыночной конъюнктуры. Для пользователей, ориентированных на оптимальное соотношение цены и возможностей, серия neo+ станет доступным вариантом для перехода на решения экосистемы Synology, в то время как корпоративные заказчики смогут и далее рассчитывать на повышенную стабильность системы, обеспечиваемую памятью ECC в моделях серии Plus.

Бескомпромиссная производительность

Новая линейка оснащена встроенными слотами M.2 для SSD-кэширования и сетевыми портами 2,5GbE, а емкость хранилища можно увеличить с помощью модуля расширения DX525. Кроме того, модели DS1825neo+ и DS1525neo+ оснащены слотами расширения PCIe, позволяющими устанавливать дополнительные сетевые адаптеры 10GbE или 25GbE для дальнейшего повышения производительности.

Для обеспечения широких возможностей модернизации в будущем эти модели полностью поддерживают существующие варианты расширения памяти ECC, позволяя увеличить объем оперативной памяти до 32 ГБ по мере роста рабочих нагрузок.¹

Полный набор возможностей DSM

Работая под управлением Synology DiskStation Manager (DSM), серия neo+ предоставляет тот же комплексный набор решений, что и серия Plus, для совместного доступа к данным, синхронизации, резервного копирования и видеонаблюдения.

Synology Drive превращает систему в частное облако, обеспечивая кроссплатформенный доступ и синхронизацию данных между площадками для распределенных команд.

Active Backup Suite обеспечивает защиту устройств под управлением Windows, Linux и macOS, виртуальных машин и облачных учетных записей, а также предоставляет гибкие возможности резервного копирования на удаленные площадки.

Surveillance Station предоставляет локальную систему сетевой видеозаписи (NVR) для централизованного мониторинга безопасности на нескольких объектах.

Доступность в Европе

Серия Synology DiskStation neo+ поступит в продажу в Европе в октябре 2026 года через существующую сеть авторизованных партнеров Synology.

Информация о ценах будет опубликована после официального выхода серии на рынок.

¹ Одновременное использование модулей памяти без ECC и модулей памяти ECC официально не поддерживается.