Xiaomi представила два гибридных внедорожника с большим запасом хода — SkyNomad N70 Max и N90 Max

Компания Xiaomi представила два гибридных внедорожника серии SkyNomad — N70 Max и N90 Max. Обе модели — это последовательные гибриды, они оснащены электромотором и двигателем внутреннего сгорания (ДВС), но последний выступает только в качестве генератора энергии и не связан с колесами напрямую. Оба внедорожника оснащены 1,5‑литровым ДВС. Xiaomi определяет новинки как «умные SUV с трансформируемым пространством». Оба кроссовера получили новый дизайн с фирменной светодиодной оптикой и скрытыми дверными ручками. Покупателям предложат несколько вариантов окраски кузова, а для любителей путешествий будет доступна специальная заводская версия SkyNomad N90 с палаткой на крыше.

SkyNomad N90 Max — флагманская модель серии, габариты составляют 5285 х 1998 х 1825 мм, колесная база — 3080 мм. Имеется семь посадочных мест — 2+2+3. Xiaomi отмечает, что машина получила полностью ровный пол, передние кресла с возможностью поворота на 180 градусов, четыре сиденья — особо комфортные («с нулевой гравитацией»): с массажем, вентиляцией и подогревом.

Предусмотрена передвижная центральная консоль со встроенным холодильником объемом 9 литров. SkyNomad N90 Max оснащен двумя электродвигателями, которые в совокупности выдают 416 л.с. Тяговая батарея емкостью 76 кВт·ч обеспечивает запас хода до 464 км хода на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигает 1705 км (CLTC). За 15 минут быстрой зарядки можно восполнить запас энергии примерно на 285 км. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает не более 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 190 км/ч.

SkyNomad N70 Max — более компактная модель серии. Габариты составляют 4960 х 1998 х 1785 мм, колесная база — 2950 мм. Внедорожник будет доступен в двух вариантах с тяговыми батареями емкостью 52 или 76 кВт·ч — с одним электромотором на задней оси мощностью 282 л.с. или с двумя электромоторами в полноприводной версии мощностью 416 л.с. Максимальный запас хода на чистом электричестве составляет 505 км (CLTC), что является рекордным показателем среди гибридных авто. Расход топлива при работе бензинового генератора заявлен на уровне 5,7 л на 100 км (по циклу WLTC). Суммарный запас хода с полностью заполненным топливным баком — около 1500 км (CLTC).

В салоне внедорожников перед водителем находится 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 20-дюймовый проекционный дисплей. Медиасистема с экраном 16,1 дюйма работает на SoC Snapdragon 8650 и HyperOS. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельный сенсорный экран управления различными функциями и дисплей, расположенный на потолке, диагональю 21,45 дюйма для развлечений. Также производитель отмечает аудиосистему Xiaomi Star String с 25 динамиками, 16 портов USB Type-C, беспроводную 50-ваттную зарядку для смартфона, бытовую розетку 220 В в багажнике, 256-цветную атмосферную подсветку и широкие возможности трансформации салона.

За функции помощи водителю отвечает комплекс из двух лидаров (спереди и сзади), 4D-радара, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Все вычисления выполняет процессор NVIDIA Thor производительностью 700 TOPS. Автомобили могут сами передвигаться в режиме автопилота на трассе и в городе, а также могут сами автоматически парковаться.

Цена на Xiaomi SkyNomad N70 Max в Китае начинается с отметки $38 410, флагманская N90 Max оценивается минимум в $44 570. Предзаказы в Китае уже стартовали, а официальный старт продаж намечен на сентябрь текущего года.