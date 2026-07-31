Новое поколение кроссовера Mercedes-Benz GLA получило полностью электрическую версию

Компания Mercedes-Benz представила кроссовер GLA нового поколения, который впервые в истории серии получил полностью электрические модификации наряду с гибридными версиями. Модель построена на архитектуре MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая рассчитана как на автомобили с ДВС, так и на электромобили. Благодаря этому кроссовер стал заметно просторнее предшественника.

Длина нового Mercedes-Benz GLA выросла на 155 мм, до 4565 мм, ширина — на 39 мм, до 1873 мм, а высота уменьшена на 20 мм, до 1604 мм. Колесная база увеличилась на 61 мм, до 2790 мм, благодаря чему вырос запас пространства для пассажиров: спереди прибавилось около 0,8 см пространства для ног, а сзади — до 3,8 см. При этом автомобиль получил более аэродинамичный кузов с улучшенной эффективностью и коэффициентом сопротивления около 0,27. Стандартный объем багажника вырос на 70 литров и достиг 410 литров, а если сложить задний ряд, становится доступно 1400 литров. У чисто электрических версий также предусмотрен передний грузовой отсек емкостью 107 литров.

Внешность автомобиля также изменилась: передняя часть получила подсвеченную решетку радиатора с фирменным рисунком Mercedes, новые фары и скрытые дверные ручки, улучшающие аэродинамику. Предусмотрены колеса диаметром от 18 до 20 дюймов, а также четыре варианта оформления обвеса и декора кузова. Панорамная крыша входит в стандартную комплектацию, а за доплату ее оснастят электрохромным стеклом и 172 светодиодами.

Электрическая линейка GLA на старте включает две версии. Mercedes GLA 250+ Electric получил задний привод и электромотор мощностью около 268 л.с. Более мощный полноприводный GLA 350 4MATIC Electric оснащен двумя электромоторами и развивает 349 л.с. Максимальная скорость электрических версий кроссовера равна 210 км/ч. Обе модификации получили аккумуляторную батарею емкостью 85 кВт·ч и заявленный запас хода до 657 км по WLTP. Благодаря 800-вольтовой архитектуре батарея поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт — за 10 минут можно восполнить запас хода примерно на 270 км.

Гибридные версии получат 1,5-литровый турбированный двигатель и новую восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с интегрированным электрическим блоком на 30 л.с. Литий-ионная батарея имеет емкость до 1,3 кВт·ч.

Все современные компактные автомобили Mercedes-Benz обладают одинаковой передней частью салона, и новый GLA не исключение. Кроссовер получил цифровую панель с возможностью установки MBUX Superscreen, которая имеет единую стеклянную поверхность во всю ширину и три экрана: 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и два 14-дюймовых экрана для мультимедийной системы и переднего пассажира. Медиасистема работает под управлением фирменной операционной системы четвертого поколения, которая снабжена голосовым помощником и искусственным интеллектом. В списке опций числится премиальная аудиосистема Burmester 3D с технологией Dolby Atmos.

Продажи электрических версий Mercedes-Benz GLA начнутся в ноябре этого года на европейских рынках, а выход моделей в США ожидаются во второй половине 2027 года. Начальная цена составит около 48,6 тысяч евро. Старт продаж гибридных версий намечен на начало следующего года.