Представлены RayNeo iO – легкие smart-очки с прозрачным монохромным дисплеем

RayNeo, дочерняя компания TCL Electronics, представила smart-очки нового поколения iO, которые призваны избавить пользователей от необходимости постоянно доставать смартфон из кармана. Управлять интерфейсом можно с помощью Smart Crown — физического колеса на дужке, которое реагирует на вращение и нажатия.

Главная особенность новинки заключается в том, что внешне она абсолютно неотличима от обычных стильных очков для зрения, но при этом скрывает в себе передовые технологии искусственного интеллекта. Разработчикам удалось добиться невероятной эргономики благодаря использованию премиальных материалов — титана и магниево-алюминиевого сплава. Корпус весит всего 33 грамма, а его конструкция спроектирована с идеальным распределением баланса, поэтому дужки не давят на уши и очки можно комфортно носить целый день.

В правое стекло встроен миниатюрный монохромный MicroLED-дисплей с яркостью до 1300 нит, который занимает всего 0,1 см³ пространства. Он почти прозрачный и имеет толщину всего 0,6 мм. Информация выводится контрастным зеленым цветом. Экран отлично читается как в темном помещении, так и под прямыми лучами солнца, проецируя перед глазами пользователя уведомления, подсказки навигатора и важные текстовые напоминания. Камеры в очках нет, разработчики намеренно отказались от нее, обеспечив полную конфиденциальность для владельца и окружающих.

За аудиовозможности отвечает продвинутая система из четырех микрофонов с функцией шумоподавления, которая идеально отсекает внешние звуки во время разговора. Когда микрофоны используются для записи, на корпусе загорается световой индикатор. Передача звука реализована через датчики костной проводимости, что позволяет четко слышать собеседника или подсказки ИИ-ассистента без использования классических наушников, сохраняя конфиденциальность звонка от посторонних ушей.

Очки поддерживают расшифровку речи, перевод в реальном времени (55 языков и более 100 различных региональных акцентов) и голосовые заметки, а функция Life Log сохраняет текстовый контекст разговоров, чтобы формировать персональные сводки и учитывать предыдущую информацию в работе ИИ-ассистента. По данным RayNeo, исходные аудиозаписи при этом не сохраняются. Можно без дополнительной платы подключаться к ИИ-модели Google Gemini 3.1 Flash Lite. Для доступа к моделям OpenAI ChatGPT 5.1, Google Gemini 2.5 Pro, Anthropic Claude Sonnet 4.5/Opus 4.1 и DeepSeek V3 требуется подписка за $9,99 в месяц. Аккумулятора хватает на 48 часов работы в нормальном режиме работы или до 96 часов в режиме ожидания. За дополнительные $69 можно приобрести зарядный футляр.

Цена RayNeo iO составляет $479, в продажу smart-очки поступят 4 сентября.