Sony представила Xperia 10 VIII с минимумом изменений

Компания Sony представила восьмое поколение смартфонов среднего уровня Xperia 10. Модель Xperia 10 VIII не получила существенных обновлений по сравнению с предыдущим поколением. Новый смартфон сохранил привычный лаконичный дизайн: вытянутый экран с широкими рамками, но без выреза под камеру и продолговатый блок камер во всю ширину задней панели, который сделали полупрозрачным.

В полтора раза увеличили яркость экрана, обновили динамики, а также добавили функцию Point&Pay для запуска платежных приложений двойным нажатием кнопки питания. Но в то же время, новый смартфон сохранил все фишки предшественников: извлекаемый без иголки SIM-слот, 3,5-мм аудиоразъем для наушников, слот для карт microSD и выделенную кнопку камеры.

Sony Xperia 10 VIII оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9, частотой обновления 120 Hz и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus 2. Конкретное пиковое значение яркости Sony не раскрывает.

В основе смартфона лежит все тот же 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 3, за графику отвечает Adreno 710. Доступна только одна модификация памяти: 8 Gb оперативной и 128 Gb (поддержка карт microSD до 2 Tb). В основную камеру входит два датчика: главный на 50 Мп: (Sony Exmor RS, 1/1,56″, f/1,9, угол обзора 84°, OIS) и широкоугольный модуль на 13 Мп (1/3″, f/2,4, угол обзора 123°). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (1/4″, f/2,0).

Емкость аккумулятор составляет 5000 мАч, но мощность зарядки не уточняется. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, чип NFC, nano-SIM + e-SIM, порт USB Type-C и защита корпуса по стандарту IP68. Фронтальные стереодинамики по-прежнему расположены в верхней и нижней рамках дисплея, но теперь, по данным производителя, они стали на 30% мощнее. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Габариты и вес: 153 х 72 х 8,3 мм, 168 гр. В качестве операционной системы используется Android 16 с практически стандартной оболочкой Sony. Компания обещает четыре основных обновления ОС. Доступны функции Circle to Search и Google Gemini.

Sony Xperia 10 VIII поступит в продажу в Европе во второй половине сентября. Цена составит €599. На выбор будут доступны три расцветки корпуса: белая, серая и лиловая.