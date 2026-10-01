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Флагманы Huawei Mate 90 и 90 Pro получили eSIM и камеры XMAGE

Huawei Mate 90 Huawei Mate 90 Pro

В Китае состоялась премьера флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 90, в которую вошли целых пять моделей. В этой заметке мы расскажем о младших Mate 90 и 90 Pro, а со старшими Mate 90 Pro Max, 90 Pro Max Collector’s Edition и Mate 90 RS можно ознакомиться в других материалах.

Дизайн Huawei Mate 90 и 90 Pro немного изменили. Задняя панель состоит из двух частей: алюминиевая нижняя четверть и стеклопластиковая вставка с разными текстурами, внешний вид которой меняется в зависимости от освещения. На лицевой панели сохранился 3D-сканер лица, кроме того новинки поддерживают eSIM. Модели получили одинаковый экран и идентичны по емкости аккумулятора, но различаются по части железа и набора камер в составе основного модуля. Смартфоны оснащены 10-битным 6,75-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2832 × 1280 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ 1440 Hz. Локальная пиковая яркость достигает 12 000 нит. Поддерживаются 1,07 млрд. цветов и цветовой охват P3. Экран защищен стеклом Kunlun Glass третьего поколения. В базовой модели используется обычная панель, а в Pro-версии – двухслойная.

Huawei Mate 90 Huawei Mate 90 Pro

В основе Huawei Mate 90 лежит фирменный процссор Kirin 9030, который работает в связке с 12 Gb оперативной памятью и накопителями емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера XMAGE включает главный датчик на 50 Мп (f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS, RYYB), сверхширокоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм), перископический объектив на 50 Мп (f/2.2, ЭФР 88 мм, OIS, RYYB, 3,6x зум) и спектральный сенсор Red Maple 3. Камера может снимать 4К-видео. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп (автофокус, f/2.0, запись видео 2160p). XMAGE предлагает рекомендации поз для групповых снимков и AI-композицию. Также доступны ночная съемка, RAW, HDR Vivid, Log-видео, портретный и другие режимы.

Huawei Mate 90 Huawei Mate 90 Pro

Huawei Mate 90 Pro построен на базе процессора Kirin 9035. Объемы памяти такие же, как у базовой модели, дополнительно версия на 16 Gb оперативной памяти. Камеры тоже идентичны базовой версии, но перископический объектив немного отличается – f/2.1, ЭФР 90 мм, OIS, RYYB, возможность макросъемки и 3.75x зум.

Huawei Mate 90 Huawei Mate 90 Pro
Huawei Mate 90
Huawei Mate 90 Pro

Обе модели получили аккумулятор емкостью 6600 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также проводную реверсивную на 5 Вт. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, 2 nano-SIM + 2 eSIM, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, стереодинамики и защита IP68/69. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания, на лицевой панели имеется Face ID. Смартфоны поддерживают аппаратную трассировку лучей и спутниковые сообщения через BeiDou. Обе модели работают под управлением HarmonyOS 7. Смартфоны имею одинаковые габариты 161.9 х 75.7 х 7.95 мм, но немного отличаются по весу – 217/222гр.

Цены на Huawei Mate 90: 12/256 Gb — $895, 12/512 Gb — $1044, 12 Gb/1 Tb — $1268. Смартфон будет доступен в зеленом, розовом, белом и черном цветах корпуса. Фактурная решетчатая задняя панель используется только в зеленом и розовом вариантах.

Цены на Huawei Mate 90 Pro: 12/256 Gb – $1044, 12/512 Gb – $1193, 16/512 Gb – $1268, 16 Gb/1 Tb – $1491. Аппарат предлагается в зеленом, оранжевом, белом и черном цветах корпуса.

Продажи в Китае уже стартовали, сроки международного выпуска Huawei пока не объявила.

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