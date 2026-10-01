Флагманы Huawei Mate 90 и 90 Pro получили eSIM и камеры XMAGE

В Китае состоялась премьера флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 90, в которую вошли целых пять моделей. В этой заметке мы расскажем о младших Mate 90 и 90 Pro, а со старшими Mate 90 Pro Max, 90 Pro Max Collector’s Edition и Mate 90 RS можно ознакомиться в других материалах.

Дизайн Huawei Mate 90 и 90 Pro немного изменили. Задняя панель состоит из двух частей: алюминиевая нижняя четверть и стеклопластиковая вставка с разными текстурами, внешний вид которой меняется в зависимости от освещения. На лицевой панели сохранился 3D-сканер лица, кроме того новинки поддерживают eSIM. Модели получили одинаковый экран и идентичны по емкости аккумулятора, но различаются по части железа и набора камер в составе основного модуля. Смартфоны оснащены 10-битным 6,75-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2832 × 1280 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ 1440 Hz. Локальная пиковая яркость достигает 12 000 нит. Поддерживаются 1,07 млрд. цветов и цветовой охват P3. Экран защищен стеклом Kunlun Glass третьего поколения. В базовой модели используется обычная панель, а в Pro-версии – двухслойная.

В основе Huawei Mate 90 лежит фирменный процссор Kirin 9030, который работает в связке с 12 Gb оперативной памятью и накопителями емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера XMAGE включает главный датчик на 50 Мп (f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS, RYYB), сверхширокоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм), перископический объектив на 50 Мп (f/2.2, ЭФР 88 мм, OIS, RYYB, 3,6x зум) и спектральный сенсор Red Maple 3. Камера может снимать 4К-видео. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп (автофокус, f/2.0, запись видео 2160p). XMAGE предлагает рекомендации поз для групповых снимков и AI-композицию. Также доступны ночная съемка, RAW, HDR Vivid, Log-видео, портретный и другие режимы.

Huawei Mate 90 Pro построен на базе процессора Kirin 9035. Объемы памяти такие же, как у базовой модели, дополнительно версия на 16 Gb оперативной памяти. Камеры тоже идентичны базовой версии, но перископический объектив немного отличается – f/2.1, ЭФР 90 мм, OIS, RYYB, возможность макросъемки и 3.75x зум.

Обе модели получили аккумулятор емкостью 6600 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также проводную реверсивную на 5 Вт. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, 2 nano-SIM + 2 eSIM, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, стереодинамики и защита IP68/69. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания, на лицевой панели имеется Face ID. Смартфоны поддерживают аппаратную трассировку лучей и спутниковые сообщения через BeiDou. Обе модели работают под управлением HarmonyOS 7. Смартфоны имею одинаковые габариты 161.9 х 75.7 х 7.95 мм, но немного отличаются по весу – 217/222гр.

Цены на Huawei Mate 90: 12/256 Gb — $895, 12/512 Gb — $1044, 12 Gb/1 Tb — $1268. Смартфон будет доступен в зеленом, розовом, белом и черном цветах корпуса. Фактурная решетчатая задняя панель используется только в зеленом и розовом вариантах.

Цены на Huawei Mate 90 Pro: 12/256 Gb – $1044, 12/512 Gb – $1193, 16/512 Gb – $1268, 16 Gb/1 Tb – $1491. Аппарат предлагается в зеленом, оранжевом, белом и черном цветах корпуса.

Продажи в Китае уже стартовали, сроки международного выпуска Huawei пока не объявила.