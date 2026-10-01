Представлен Huawei Mate 90 Pro Max и спецверсия Collector’s Edition со съемной камерой

Сегодня в Китае была представлена флагманская линейка смартфонов Huawei Mate 90. О младших моделях Mate 90 и 90 Pro можно прочитать в отдельной заметке, в этой мы расскажем о Mate 90 Pro Max и его спецверсии Collector’s Edition.

Huawei Mate 90 Pro Max получил тот же дизайн, что и младшие модели Mate 90 и 90 Pro – крупный круглый блок камер и заднюю панелью с текстурой кристаллической решетки. В материалах корпуса устройства сочетаются титановый сплав, авиационный алюминий и микрокристаллическое стекло. Смартфон оснащен 10-битным 6,9-дюймовым двухслойным LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2848 × 1320 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 300 Hz, частотой ШИМ 1440 Hz и цветовым охватом BT.2020. Локальная пиковая яркость достигает 12 000 нит. Экран защищен стеклом Kunlun Glass 3. Производитель отмечает, что конструкция двухслойной панели снижает энергопотребление на 39% по сравнению с однослойной.

Версия с 12/512 Gb памяти оснащается фирменным процессором Kirin 9050, а модификация 16/512 Gb – Kirin 9050 Pro. Основная камера XMAGE включает четыре датчика: главный 50 Мп (f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS, RYYB), сверхширокоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм), перископический объектив на 200 Мп (f/2.6, ЭФР 89 мм, OIS, RYYB, макросъемка, 3,75x зум) и спектральный сенсор Red Maple 3. Максимальное разрешение видео составляет 4K. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп (автофокус, f/2.0, запись видео 2160p).

Спецверсия Mate 90 Pro Max Collector’s Edition получила корпус с глянцевой титановой отделкой и отличается от обычной модели наличием крепления для съемной камеры Huawei Ruiying Z10. Камера оснащена 1-дюймовым сенсором и объективом с 10-кратным оптическим зумом (f/2.0-4.5, ЭФР 24-240 мм). Аксессуар продается отдельно. По характеристикам отличия состоит в объемах памяти – предусмотрены версии на 16/512 Gb и 16 Gb/1 Tb, а также для защиты экрана используется особо прочное стекло Basalt Kunlun 3.

Аккумулятор обеих моделей имеет емкость 6800 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью до 100 Вт, беспроводная на 50 Вт, проводная реверсивная зарядка на 18 Вт и беспроводная реверсивная зарядка. Смартфоны также получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, 2 nano-SIM + 2 eSIM, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, стереодинамики и защита IP68/69. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания, на лицевой панели имеется Face ID. Смартфоны поддерживают аппаратную трассировку лучей и спутниковые сообщения через BeiDou и Tiantong. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания, на лицевой панели расположен Face ID. Габариты составляют 164,5 × 78,7 × 8,15 мм, вес – 234/235 гр. Обе модели работают под управлением HarmonyOS 7.

Цены на Huawei Mate 90 Pro Max: 12 Gb/512 Gb — $1417, 16 Gb/512 Gb — $1491. Цены на Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition: 16/512 Gb – $1640, 16 Gb/1 Tb — $1939. Отдельно камера Huawei Ruiying Z10 стоит $895, а комплект Mate 90 Pro Max Collector’s Edition с Ruiying Z10 и телеконвертером SmallRig оценен в $2908. Смартфоны и аксессуары уже поступили в продажу в Китае. О сроках международного релиза информации пока нет.