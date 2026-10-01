Huawei Mate 90 RS Ultimate Design – люксовая версия новой линейки

Компания Huawei сегодня презентовала новую флагманскую линейку смартфонов Mate 90, в которую вошли пять моделей: Mate 90 и Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max и его спецверсия Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, а также и Mate 90 RS.

Huawei Mate 90 RS Ultimate Design представляет собой люксовую версию Mate 90 Pro Max. Смартфон получил особый дизайн, корпус с рамой из титана и крышкой из сверхпрочного стекла Basalt Kunlun 3, которым, но уже с антибликовым покрытием, прикрыт экран, а также возможность подключения внешнего модуля камеры Huawei Ruiying Z10 (как у Mate 90 Pro Max Collector’s Edition).

Вес аппарата составляет 248 гр. Есть версия с накопителем на 2 Tb. В остальном никаких отличий по начинке от обычного Mate 90 Pro Max нет.

Цены на Huawei Mate 90 RS Ultimate Design высокие: 16/512 Gb — $1939, 16 Gb/1 Tb — $2237, 16 Gb/2 Tb — $2834. На выбор доступны три расцветки корпуса: белая, черная и красно-белая. Продажи смартфона в Китае уже стартовали.