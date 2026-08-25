IBM представил процессор нового поколения с двойной архитектурой Arm и z/Architecture

Компания IBM совершила прорыв в микроэлектронике, представив на конференции Hot Chips 2026 процессор для мейнфреймов IBM Z и LinuxONE, физически объединяющий архитектуры z/Architecture и Arm64 внутри каждого ядра.

Чип использует уникальный механизм динамического переключения контекста, выполняя инструкции обеих систем нативно на частоте свыше 5,7 GHz без использования программной эмуляции. Это позволит клиентам IBM запускать предназначенные для Arm версии Linux, облачного и ИИ-ПО наряду с традиционными приложениями для мейнфреймов, обслуживающими транзакции и базы данных. Таким образом IBM рассчитывает объединить обширную программную экосистему Arm с масштабируемостью, безопасностью и высокой доступностью платформ Z и LinuxONE.

Новый 11-ядерный процессор будет выпускаться по 2-нм техпроцессу и получит набор специализированных аппаратных ускорителей. В частности, предусмотрены блоки для инференса ИИ, которые могут использоваться для выявления мошенничества непосредственно при обработке транзакций, встроенный процессор DPU для ускорения операций ввода-вывода, а также отдельные ускорители сжатия, шифрования и сортировки данных.

Для максимального снижения задержек при работе с корпоративными нагрузками каждое из 11 ядер получит выделенный кеш L2 объемом 36 Mb. Кроме того, архитектура предусматривает 432 Mb виртуального кеша L3 и до 3,5 Gb виртуального кеша L4.

Более подробную информацию об этом технологическом решении можно найти в официальном пресс-релизе IBM Newsroom.