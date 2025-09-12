Sony представила Xperia 10 VII — компактный смартфон среднего уровня

Компания Sony выпустила смартфон средней ценовой категории Xperia 10 VII. Устройство получило нетипичное для бренда горизонтальное расположение блока камер, кроме того, компания отказалась от экрана соотношением сторон 21:9 в пользу 19,5:9.

Sony Xperia 10 VII оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus 2. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 3, за графику отвечает Adreno 710. Доступна только одна модификация памяти: 8 Gb оперативной и 128 Gb (можно расширить картой microSD).

В основную камеру входит два датчика: главный на 50 Мп: (Sony Exmor RS, 1/1,56″, f/1,9, угол обзора 84 градуса, OIS) и широкоугольный модуль на 13 Мп (1/3″, f/2,4, угол обзора 123 градуса). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (1/4″, f/2,0). Для запуска основной камеры предусмотрена физическая кнопка.

Емкость аккумулятор составляет 5000 мАч, но мощность зарядки не уточняется. Список характеристик смартфона дополняют поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, A-GPS, чип NFC, порт USB Type-C 2.0, фронтальные стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъем и защита корпуса по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Габариты и вес: 153 х 72 х 8,3 мм, 168 гр. В качестве операционной системы используется Android 15. Sony обещает четыре основных обновления ОС и шестилетнюю поддержку патчей безопасности. Заявляется поддержка функций Circle to Search и Google Gemini.

Sony Xperia 10 VII будет доступен в трех цветах: белом, черном и бирюзовом по цене €449 ($525). Продажи начнутся в этом месяце.