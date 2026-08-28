Что стоит за сертификатом ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 — международный стандарт системы менеджмента информационной безопасности (ISMS/СМИБ). Разработан совместно Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC). Стандарт не говорит компании «купи файрвол» или «поставь антивирус». Он говорит другое: выяви свои риски, выбери меры против них, документируй, проверяй, улучшай и делай это на постоянной основе, а не один раз перед аудитом.
Актуальная версия — ISO/IEC 27001:2022, обновленная в октябре 2022 года. Важный момент для 2026 года: переходный период с прежней версии 2013 года закончился 31 октября 2025 года. Сертификаты, выданные по старому стандарту, больше не действуют — сейчас в силе только версия 2022 года. Если ваш поставщик до сих пор показывает сертификат ISO 27001:2013 — это «красный флаг». Ядро стандарта — семь основных разделов (Clause 4-10): контекст организации, лидерство, планирование, поддержка, функционирование, оценка результативности и улучшение. Это управленческая часть и она обязательна целиком.
Дополнение к ядру — это «Приложение A» (Annex A) — список из 93 контролей на выбор. Компания не обязана внедрять все 93 контроля, но она выбирает то, что относится к ее рискам, и обосновывает выбор в документе под названием «Заявление о применимости» (Statement of Applicability, SoA). Если контроль не применяется — это нормально в случае, если существует описанное объяснение и оно логично.
Почему это не просто бюрократия? Киберугрозы множатся быстрее, чем компании успевают на них реагировать, и разобраться в этом хаосе своими силами почти невозможно. ISO 27001 предлагает системный, а не точечный подход. Стандарт смотрит на безопасность как на сочетание трех слоев одновременно: люди, процессы и технологии. Патч на сервере ничего не даст, если пароль от панели администратора лежит в открытом доступе. Именно поэтому стандарт требует не «поставить файрвол», а выстроить систему, которая держит все три слоя в связке и продолжает работать, даже когда меняется ландшафт угроз.
Что дает сертификат на практике
Сертификат сам по себе не защищает от взлома. Правильно построенная система безопасности — это подтверждение того, что в компании выработаны необходимые политики и процедуры. Что это реально дает? Доверие заказчиков и партнеров, особенно в тендерах и корпоративных закупках, где наличие сертификата часто является обязательным условием; структурированный подход к рискам вместо реагирования постфактум; снижение вероятности штрафов и юридических проблем при инцидентах, потому что существуют задокументированные протоколы; конкурентное преимущество при выходе на международные рынки и работе с иностранными партнерами.
Кто проверяет и как это работает
Сама ISO сертификаты не выдает, и ваше организация не может получить «сертификат от ISO». Сертификацией занимаются независимые органы (например, DNV, Bureau Veritas, TÜV, BSI и другие), которые, в свою очередь, аккредитованы национальными органами по аккредитации своих стран. Аккредитация — это подтверждение того, что орган сертификации сам компетентен и работает честно.
В Азербайджане функцию национального органа по стандартизации и аккредитации выполняет AZSTAND — Азербайджанский институт стандартизации, созданный указом президента в 2017 году. Но международно признанный сертификат ISO 27001, который примут зарубежные партнеры и клиенты, компании чаще получают через глобальные сертификационные органы. И для этого не обязательно приглашать аудитора издалека. У SGS, например, офис в Баку работает с 1993 года, и аудиты ISO/IEC 27001 эта организация проводит на месте. Пройти обучение (курсы Foundation, Internal Auditor, Lead Auditor по ISO 27001) тоже можно в Баку. Такие программы предлагают в том числе The Knowledge Academy и Unichrone.
Процедура сертификации проходит в два этапа. Stage 1 — документарный аудит, проверка готовности и наличия ключевых документов (политика ИБ, реестр рисков, SoA). Stage 2 — полноценный аудит на месте: проверяют, реально ли работают заявленные процессы, а не только на бумаге. Сертификат выдается на 3 года, но ежегодно проводятся инспекционные (surveillance) аудиты, а на третий год вас ждет ресертификация. Именно поэтому сертификат, полученный один раз и заключенный в рамку на стене офиса, скорее всего уже не отражает реальность. Его либо приостановят при следующей проверке, либо компания просто не подаст документы на продление.
Я неоднократно помогал компаниям готовиться к такому аудиту и сам участвовал в процессе с их стороны. Могу сказать, что аудитор не спрашивает просто «все ли у вас в порядке?» и «установлены ли на компьютерах антивирусы?». И он не воспринимает «да, конечно» как ответ, а просит показать. Политика паролей — покажите реальную настройку в системе, а не документ о том, что она «предусмотрена». Резервное копирование — покажите лог последнего успешного бэкапа и его восстановление, а не описание процедуры. Реестр рисков — покажите, когда его в последний раз пересматривали и кто это делал. Даже просто проходя по офису аудитор фиксирует незаблокированный компьютер без пользователя за столом, распечатанный лист бумаги, забытый у принтера независимо от того, какая именно информация на нем распечатана. Он учитывает также способы доступа в офисное помещение для сотрудников компании и посетителей. Если ответ на вопрос аудитора не подкреплен практическим подтверждением, то сертификат вам никто не подпишет.
Ключевые требования стандарта
- Организационные контроли (37) отвечают за политики, роли и ответственность, работу с поставщиками, доступ и реагирование на инциденты. Сюда относятся, например, политика информационной безопасности, договоры с подрядчиками и реестр рисков.
- Контроли для людей (8) охватывают работу с персоналом на всех этапах от найма до увольнения. Это NDA, обучение сотрудников и процедура оффбординга.
- Физические контроли (14) касаются защиты помещений, оборудования и носителей информации. Например, контроль доступа в серверную и правильная утилизация носителей.
- Технологические контроли (34) — самая объемная часть: аутентификация, шифрование, защита от вредоносного ПО и утечек данных. Сюда входят MFA, DLP, фильтрация веб-трафика и логирование.
- Управленческое ядро стандарта (Clause 4-10) — это то, как строится и живет сама система менеджмента: контекст организации, лидерство, работа с рисками, внутренний аудит и постоянное улучшение.
Какие компании в Азербайджане имеют сертификат ISO/IEC 27001
Azercell — первый и на момент получения единственный мобильный оператор в стране с сертификатом ISO/IEC 27001. Систему менеджмента информационной безопасности компании впервые сертифицировала в 2019 году норвежская DNV — один из крупнейших международных органов по сертификации. В декабре 2022 года Azercell подтвердил соответствие повторно, то есть прошел очередной цикл аудита, а не просто сохранил старый сертификат.
Еще один показательный пример — банковский сектор. Мобильное приложение ABB mobile получило сертификат ISO/IEC 27001:2022 отдельно как продукт. Это подтверждает, что сертифицировать можно не только компанию целиком, но и конкретную систему или сервис в ее составе, если именно они обрабатывают чувствительные данные клиентов.
В финансовом секторе есть еще один пример — Azerbaijan Credit Bureau (ACB), кредитное бюро, которое собирает и анализирует кредитную историю клиентов банков, лизинговых и страховых компаний и обслуживает частных пользователей через портал findoc.az. В январе 2024 года ACB получил сертификат ISO/IEC 27001:2022. Аудит проводила компания CFE CERT, аккредитованная британским UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Аккредитация UKAS признается глобально, а аудит можно пройти удаленно или с выездом.
Четвертый пример из совсем другой отрасли. Eigen Caspian — консалтинговая компания в сфере защищенных систем операционных технологий (OT) для промышленности. Компания работает в Азербайджане с 2016 года, а ее материнская компания была основана в 2007 году для реализации цифровых проектов на месторождениях BP Caspian. Сертификат ISO/IEC 27001:2022 у нее с 2022 года и был продлен в июне 2025 года. Это показывает, что стандарт применяют не только банки и телекоммуникационные компании, но и узкоспециализированные организации, обслуживающие цифровую инфраструктуру нефтегазового сектора.
Это четыре показательных примера того, как многогранен стандарт: у оператора — сертификация всей системы управления информационной безопасностью; у банка — сертификация конкретного цифрового продукта с наибольшим объемом персональных данных пользователей; у кредитного бюро — сертификация организации, чья единственная ценность и есть чувствительные финансовые данные тысяч людей; у OT-консалтинга — защита цифровой инфраструктуры, от которой зависит промышленное производство. Это только те случаи, что видны публично по пресс-релизам и новостям. По факту же сертификатов в нашей стране больше. Большинство компаний получает ISO 27001 и просто не анонсирует это сертификат, который используется как рабочий документ для проверки контрагентами, а не как повод для пресс-релиза.
Как получить сертификат
- Смотрите, чем вы располагаете и что требует стандарт. Сравниваете свои реальные процессы с требованиями ISO 27001 и найдите разрыв. Вот с этим разрывом и предстоит работать.
- Честно выписываете, что может пойти не так. Какие данные есть у компании, что им угрожает и насколько эти угрозу вероятны и болезненны.
- Строите рабочие правила, а не документ для галочки. Кто отвечает за пароли, кто следит за доступами, что делать при инциденте. Это должно быть запротоколировано, а не держаться в голове у одного человека.
- Выбираете, что из 93 возможных мер вам реально нужно. Это и называется «Заявление о применимости» (SoA) — список того, что вы внедряете, с объяснением, почему остальное вам не подходит.
- Заставляете это работать до прихода аудитора, а не накануне. То, что выбрали на предыдущем шаге, должно реально функционировать в компании, и кто-то внутри должен сам это проверить это заранее внутренним аудитом.
- Ищете компанию, которая имеет право выдавать сертификат. Не любая организация, обещающая «сертификат за неделю», на это уполномочена. Нужен аккредитованный орган сертификации.
- Проходите проверку в два приема. Сначала смотрят документы — все ли на месте. Потом приезжают и проверяют, работает ли это в реальности, а не только на бумаге.
- Получаете сертификат — и это не разовое событие! Он действует 3 года, но каждый год приезжает аудитор и смотрит, все ли еще работает так, как было заявлено.
Как проверить, что сертификат настоящий
Раньше для этого существовала база IAF CertSearch. С 1 января 2026 года Международный форум по аккредитации (IAF) прекратил существование как отдельная структура, а его функции перешли к новой организации Global Accreditation Cooperation (Global ACI). Сама база проверки сертификатов продолжает работать, просто под новым управлением. Если партнер говорит вам о наличии сертификата, можно проверить его актуальность по названию компании или номеру сертификата, а не просто верить на слово.
Вывод
Если вашей компании сертификация не нужна для предъявления в тендерах или определенным заказчикам, а бюджет на аккредитованный аудит не позволяет заняться сертификацией, то получать ISO/IEC 27001 не обязательно. Можно взять требования стандарта, построить по ним свои внутренние политики, распределить ответственностью. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за такой проверкой к консультанту, например, к нашей компании Rahimli Tech Solutions, и проверить, насколько ваша организация соответствует требованиям сертификата. Сертификат в рамке на стену вы не повесите в таком случае, но смысла в нем и не будет, если процессы внутри компании реально работают.
Наличие сертификат ISO/IEC 27001 — это не украшение и не гарантия безопасности сама по себе. Это подтверждение того, что в компании работает система: риски оцениваются, контроли выбираются осознанно, а не наугад, и все это проверяется независимой стороной на ежегодной основе.
Турал Рагимли, специалист по IТ-инфраструктуре и кибербезопасности для малого и среднего бизнеса