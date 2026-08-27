Samsung Galaxy S26 FE — самая доступная модель флагманской линейки

Компания Samsung провела презентацию смартфона Galaxy S26 FE — самой доступной модели флагманской линейки Galaxy S26. Ключевыми изменениями относительно предшественника являются новый процессор и расширенный набор ИИ-функций Galaxy AI. Смартфон первым среди моделей линейки Galaxy S26 получил интерфейс One UI 9, дебютировавший ранее со складными моделями Galaxy Z Fold8.

Samsung Galaxy S26 FE оснащен 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ (2340 x 1080 пикселей), частотой 60-120 H и яркостью до 1900 нит. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus+. В основе устройства лежит 3-нм процессор Exynos 2500, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128, 256 или 512 Gb.

Набор камер, по сравнению с предшественником, не изменился. В основную входит главный датчик на 50 Мп (f/1.8, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2) и телеобъектив на 8 Мп (f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Для съемки видео доступна функция автоцентрирования, которая отслеживает выбранного человека и удерживает его в центре кадра, а режим суперстабилизации с горизонтальной фиксацией помогает снимать более плавное видео в движении. Фронтальная камера, расположенная по центру имеет разрешение 12 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки на 15 Вт и обратной зарядки Wireless PowerShare. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-FI 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, две nanoSIM + eSIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и защиту по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 161,6 x 76,9 x 7,4 мм, 193 гр. Работает Galaxy S26 FE на базе Android 17 с оболочкой OneUI 9 и будет получать обновления Android на протяжении семи лет. Дополнительно покупателям предоставят шесть месяцев подписки Google AI Pro с 5 Tb облачного пространства. Ранее подобный бонус компания предлагала только владельцам складных Galaxy Z.

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В наборе Galaxy AI доступны функции для работы со смартфона. Например, Photo Assist позволяет редактировать снимки текстовыми запросами, включая добавление и удаление объектов, изменение деталей сцены и восстановление отдельных элементов. Gemini Omni используется для создания и редактирования видео из фотографий и других материалов из галереи. Вместе с интерфейсом One UI 9 смартфон получил новые функции Galaxy AI: виджет «Мой день» может формировать персонализированные карточки с информацией о погоде и других событиях, а «ИИ-подсказки» работают с уведомлениями и некоторыми сторонними приложениями.

Цены на Samsung Galaxy S26 FE: 8/128 Gb — $699/€799, 8/256 Gb — $799/€899, 8/512 Gb – €1099 (версия поступит только в Европу). Международные продажи смартфона стартуют 4 сентября в трех расцветках корпуса: черной, зеленой и фиолетовой.