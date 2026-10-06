Смартфон Vivo V80 получил камеры с оптикой Zeiss и быстрый дисплей

Компания Vivo представила в Индии смартфон V80, который получил быстрый дисплей, емкий аккумулятор и систему камер Zeiss. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе толщиной 7,8 мм и имеет прямоугольный выступ с закругленными углами, в который вписаны объективы и фирменная вспышка Aura Light (напоминает дизайн камер iPhone 17 Pro). Задняя панель смартфона стеклянная.

Vivo V80 оснащен плоским AMOLED-дисплеем диагональю 6,59 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz. Заявленная пиковая яркость — 5000 нит. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон построен на базе 4-нм процессора Snapdragon 7 Gen 4. Набор памяти не самых свежих стандартов: 8 Gb ОЗУ LPDDR4X и 128/256/512 Gb накопители UFS 3.1. Предыдущая модель V70, имела более новые стандарты памяти.

Основной упор в смартфоне сделан на качество камер. В основную камеру Zeiss входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-700V, автофокус, OIS, CIPA 4.5), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и телеобъектив на 50 Мп (Sony IMX882, OIS и 3-кратный оптический зум). Камера может снимать видео 4K при 60 fps. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 7200 мА·ч, поддерживается проводная зарядка FlashCharge мощностью 90 Вт. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM и защита от влаги и пыли по стандарту IP69. Вес составляет 210 гр. Работает смартфон на базе Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7.

Цены на Vivo V80: 8/128 Gb — $655, 8/256 Gb — $725, 8/512 Gb — $830. Доступные цвета корпуса: Sunrise Anthem, Horizon Blue и Stellar Black.