OPPO F35 5G и F35 Pro 5G получили аккумулятор на 8000 мАч и 50 Мп селфи-камеру

Компания OPPO представила в Индии смартфоны среднего уровня F35 5G и F35 Pro 5G. Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Кроме того, оба смартфона получили фронтальную камеру высокого разрешения 50 Мп с автофокусом и углом обзора 100 градусов, подэкранный сканер отпечатков пальцев и полную защиту IP66/IP68/IP69/IP69K. Работают новинки под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.5.

OPPO F35 5G оснащен 6,57-дюймовым OLED-экраном Full HD+ (2372х1080 пикселей) с частотой 120 Hz и яркостью до 1400 нит. Панель поддерживает 10-битное представление цвета и полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6360 Max, объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 — 128 Gb. В основную камеру входит модуля: главный на 50 Мп и 2 Мп сенсор для анализа глубины сцены. Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4. Вес устройства составляет 205 гр.

OPPO F35 Pro 5G оборудован 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2772х1272 пикселя), частотой обновления до 144 Hz и яркостью до 1800 нит. Панель также поддерживает 10-битное представление цвета и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek 7360 Max, предусмотрено оперативной памяти LPDDR5X 6 или 8 Gb и более быстрой флеш-памяти UFS 3.1 — 128 или 256 ГБ. Основная камера получила 50 Мп сенсор с объективом f/1,8 и оптической стабилизацией, а также 8 Мп сверхширокоугольный модуль с углом обзора 116 градусов. Модели поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Вес составляет 210 гр.

Цены на OPPO F35 5G: 6/128 Gb — $406, 8/128 Gb — $447. Доступные цвета корпуса: серый, розовый и голубой. Цены на OPPO F35 Pro 5G: 6/128 Gb — $479, 8/128 Gb — $521, 8/256 Gb — $573. Цветовые расцветки: коричневый, голубой и оранжевый. Продажи в Индии стартуют 11 октября.