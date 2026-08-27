Garmin представил флагманские smart-часы Fenix 9 и 9 Pro

Компания Garmin представила флагманские smart-часы Fenix 9 и 9 Pro, которые получили широкие возможности отслеживания физической активности пользователя. Обе модели предлагаются в размерах корпуса 43, 47 и 51 мм. Базовая версия Fenix 9 получила защитное сапфировое стекло и титановый безель, а у Pro-версии корпус целиком выполнен из титанового сплава. Часы рассчитаны на погружение до 40 метров и оснащены герметичными металлическими кнопками.

В Fenix 9 AMOLED-экран, как утверждает производитель, стал вдвое ярче, чем у Fenix 8. 43-мм версия получила 1,3-дюймовый экран, 47-мм — 1,4-дюймовый, а 51-мм вариант в Pro-версии, самый крупный в истории линейки, оснащен панелью диагональю 1,5 дюйма. Пиковая яркость во всех версиях достигает 3000 нит. Часы получили на 50% больше ОЗУ, 64 Gb накопителя и навигационный движок, который работает на 30% эффективнее. Встроенной памяти, по данным Garmin, хватит на загрузку офлайн-карт или до 7000 песен.

Для тех, кому важнее автономность, предложена модификация Pro Solar с солнечной зарядкой. Автономность зависит от размера и версии часов. Самая крупная модификация Fenix 9 работает до 29 дней в режиме smart-часов, Fenix 9 Pro — до 31 дня, а Pro Solar — до 57 дней при достаточном количестве солнечного света (для зарядки требуется выходить на яркое солнце по три часа в день). У версии Pro также появился встроенный фонарик с белым, красным и зеленым светом.

Специальные версии Fenix 9 Pro получили встроенную связь inReach с LTE и спутниковой связью (за дополнительную плату). Благодаря этому с часов можно отправлять сообщения, делиться местоположением через LiveTrack и при необходимости передавать сигнал SOS без смартфона. Для работы inReach потребуется отдельная подписка.

Для повседневных задач в часах предусмотрены динамик и микрофон: при подключении к смартфону можно принимать звонки, записывать голосовые заметки и обращаться к голосовому помощнику. Через отдельное приложение WhatsApp часы умеют читать сообщения, отвечать на них и оставлять реакции. Новая функция Garmin Epic группирует все тренировки пользователя за последние дни, недели или месяцы с фотографиями и показателями здоровья в одну временную линию. Появились новые показатели отслеживания выносливости и расширенные функции для переноски рюкзака, позволяющие менять данные о весе рюкзака во время тренировки.

Цена на Garmin Fenix 9 начинается от $999, Fenix 9 Pro — от $1099, а Fenix 9 Pro Solar — от $1199. За модификацию inReach с LTE и спутниковой связью потребуется доплатить $100. Продажи часов стартуют 28 августа.