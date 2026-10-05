Vivo Y600k Turbo – яркий экран и хорошая автономность

Компания Vivo добавила в линейку Y600 новую модель Y600k Turbo. Это среднебюджетный смартфон, главными особенностями которого являются яркий экран и емкий аккумулятор.

Vivo Y600k Turbo оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz и частотой опроса сенсорного слоя 130 Hz. Экран отображает до 10,7 млрд. цветов, поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 4320 Hz, а локальная пиковая яркость достигает 5000 нит.

В основе смартфона лежит мобильная платформа Snapdragon 7s Gen 4, 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 3.1 емкостью 256 Gb. Блок основной камеры включает главный модуль на 50 Мп и вспомогательный 2 Мп датчик глубины. Камера способна записывать 4K-видео. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп.

Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 9020 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также предусмотрена обратная зарядка через USB-C. В список характеристик также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, модуль NFC, ИК-порт, стереодинамики и оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен по стандартам IP68/IP69, получил усиленное стекло и прошел восемь испытаний по военным стандартам. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Vivo Y600k Turbo уже поступил в продажу в Китае по цене $420. Доступны темно-синяя, белая и розовая расцветки корпуса.