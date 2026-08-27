Lenovo представила Android-консоль Legion C700 для облачного гейминга и трансляции игр с ПК

Компания Lenovo выпустила в Китае свою первую портативную игровую консоль на базе операционной системы Android под названием Legion Cloud Gaming Handheld C700. Новое устройство, созданное в партнерстве с Tencent, ориентировано на облачный гейминг и трансляцию игр с ПК. Для этого Legion C700 поддерживает фирменную технологию Lenovo Legion Stream. В комплект входит специальный адаптер, который позволяет одним нажатием запустить трансляцию игры с ПК непосредственно на консоль. По утверждению компании, для такой передачи не требуется подключение к сети, поэтому играть таким способом можно, например, в поездках, если рядом находится подходящий ПК.

Lenovo Legion C700 оснащена 7,82-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Экран поддерживает частоту обновления 120 Hz, частоту опроса сенсорного слоя 180 Hz и пиковую яркость 500 нит.

В основе консоли лежит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400, для охлаждения компонентов используется активная система с вентилятором. Предусмотрено 6 или 8 Gb оперативной памяти и 128 или 256 Gb встроенной. При необходимости объем хранилища можно увеличить с помощью карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. По заявлению Lenovo, при потоковой передаче игр консоль способна работать до девяти часов без подзарядки. Зарядка осуществляется через USB Type-C, однако порт работает по стандарту USB 2.0.

Для управления предусмотрены два аналоговых стика TMR, устойчивых к дрейфу, триггеры с датчиками Холла, крестовина D-Pad и две программируемые кнопки LC1/RC1 и LC/RC, которые можно использовать для сложных комбинаций и дополнительных функций. За тактильную отдачу отвечают два вибромотора, а для управления в поддерживаемых играх предусмотрен шестиосевой гироскоп. Консоль поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также оснащена 3,5-мм разъемом для наушников. Толщина корпуса составляет 14,9 мм, а вес – 556р гр. Устройство работает под управлением Android 16.

Цена в Китае модели с 8/256 Gb памяти составляет $327, стоимость младшей версии не сообщается. Продажи начнутся 8 сентября. Консоль будет доступна только в белом цвете Ice Soul White. Планируется ли международный запуск Lenovo Legion Cloud Gaming Handheld C700 – пока неизвестно.