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QNAP QuTS MEGA 2.0 выводит защиту данных и аварийное восстановление в масштабируемых NAS-системах на новый уровень

QuTS MEGA 2.0

Стремительный рост объемов данных до петабайтного масштаба, обусловленный развитием ИИ-аналитики, систем видеонаблюдения высокого разрешения, медицинских исследований и финансового трейдинга, ставит предприятия перед двойным вызовом: необходимостью масштабирования емкости хранения и обеспечением надежной непрерывности бизнеса. Учитывая эти факторы, компания QNAP Systems объявила о выпуске QuTS MEGA 2.0 — операционной системы, лежащей в основе решения MEGA Scale-out NAS. Благодаря появлению поддержки снимков (Snapshots) и межкластерного зеркалирования (Cross-Cluster Mirroring) QuTS MEGA 2.0 позволяет предприятиям создавать многоуровневую архитектуру защиты данных и аварийного восстановления (DR).

«При работе с корпоративными данными, которые необходимо хранить в течение длительного времени, настоящей проверкой системы является не просто способность сохранить эти данные, а возможность немедленно восстановить их в случае аварии, — отметил CT Cheng, менеджер по продуктам QNAP. — QuTS MEGA 2.0 развивает нашу высокомасштабируемую архитектуру, превращая защиту данных и аварийное восстановление в нативные функции платформенного уровня. Благодаря межкластерному зеркалированию мы помогаем предприятиям укреплять непрерывность бизнеса при минимальных административных затратах в условиях взрывного роста объемов данных».

Ключевые возможности QuTS MEGA 2.0

  • Комплексное аварийное восстановление: снимки и межкластерное зеркалирование
    Система поддерживает создание снимков данных в определенные моменты времени, что позволяет противостоять угрозам программ-вымогателей и последствиям случайного удаления данных. В сочетании с Cross-Cluster Mirroring снимки непрерывно реплицируются на удаленные резервные кластеры, обеспечивая быстрое переключение на резервную инфраструктуру и непрерывность бизнеса в случае отказа основной площадки.
  • Распределенная архитектура на базе Ceph для бесшовного масштабирования до петабайтного уровня
    Система позволяет гибко масштабироваться от 3 до 96 узлов, объединяя несколько узлов хранения в единый кластер и общий пул хранения. Добавление каждого нового узла обеспечивает линейный прирост емкости и производительности, одновременно поддерживая высокую доступность (HA).
  • Гибкая защита данных с балансом между производительностью и эффективностью
    Поддерживаются как репликация, оптимизированная для высокой производительности и доступности, так и кодирование с устранением избыточности (Erasure Coding), ориентированное на эффективное использование емкости хранения. Это позволяет ИТ-администраторам выбирать стратегию защиты в соответствии с требованиями конкретных рабочих нагрузок.
  • Высокая доступность сервисов для устранения единой точки отказа
    Данные и сервисы распределяются между несколькими узлами, что снижает риски, связанные с единой точкой отказа, и позволяет критически важным приложениям работать круглосуточно, 24/7.
  • Централизованное управление через QCommander
    Встроенная централизованная платформа QCommander устраняет сложности управления множеством узлов и межкластерными конфигурациями, существенно упрощая рабочие процессы ИТ-администраторов.

Подробнее о QuTS MEGA 2.0 можно узнать на странице решения.

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