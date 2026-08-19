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Очередной международный успех юных программистов при поддержке Azercell

Azercell

Сборная Азербайджана завоевала три бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI-2026), прошедшей с 9 по 16 августа в Ташкенте (Узбекистан).

Бронзовыми призерами олимпиады стали ученик 11-го класса средней школы №157 города Баку Гасан Велиев, ученик 10-го класса Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Акбар Ахмедов и ученик 11-го класса Бакинского Турецкого лицея «Анадолу» Ахмед Гамбарли.

Azercell с 2017 года сотрудничает с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования в рамках подготовки национальной сборной по информатике. В ходе программы школьники проходят дополнительную подготовку к международным олимпиадам, совершенствуют знания в области информатики и программирования и развивают навыки решения сложных алгоритмических задач.

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