OpenAI выпустил специальную версию ChatGPT для подростков

Компания OpenAI представила специальную версию ChatGPT для подростков. Все пользователи от 13 до 17 лет будут автоматически направляться в ChatGPT for Teens. Новая платформа разработана, чтобы помочь подросткам учиться, критически мыслить, углублять понимание и уверенно использовать ИИ. Она также обеспечивает надежную защиту от вредоносного контента и оснащена средствами родительского контроля.

OpenAI стремится расширять образовательные возможности и поддерживать возможность обучения за пределами школы. Например, режим Study Mode вместо готовых ответов помогает разбирать материал по шагам, задает наводящие вопросы и проверяет, насколько хорошо подросток понял тему. Функция Study Hours автоматически активирует учебный режим в определенное время суток. Эту функцию также смогут настроить и родители через свой аккаунт.

Особое внимание разработчики уделили защите от нежелательного контента и слишком сильной привязанности к чат-боту. Вводятся более строгие ограничения на границы в отношениях: модель не будет называть себя другом, намекать на личные чувства или внушать пользователю, что имеет сознание. Перед отправкой личных или чувствительных изображений подростки увидят предупреждение. Родители будут получать уведомления о потенциально опасных беседах со стороны их ребенка: система будет оповещать взрослых, если подросток обсуждает опасные темы с чат-ботом, например, расстройства пищевого поведения или угрозы насилия. До уведомления контент будет вручную проверяться сотрудниками компании.

Также компания добавила напоминания о перерывах, чтобы подросток слишком сильно не увлекался общением, а родители смогут отключать чат-бота на определенное время. Такая же опция будет и у самих подростков.

Если система по ошибке включит защиту для совершеннолетнего пользователя, возраст можно будет подтвердить, чтобы снять ограничения.

Подростковый режим ChatGPT for Teens уже запущен и до конца месяца будет развернут по всему миру.