Проект Azercell «Офлайн женщины» удостоен международной премии Stevie®

Социальная инициатива Azercell «Офлайн женщины», направленная на поддержку женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, получила международное признание. Проект удостоен Серебряной премии Stevie® в категории «Корпоративная социальная ответственность — программа года в Европе» (Corporate Social Responsibility Program of the Year in Europe) в рамках 23-го ежегодного конкурса International Business Awards®.

«Офлайн женщины» — это цифровая платформа, созданная для поддержки женщин, подвергшихся или находящихся под угрозой насилия. Ресурс предоставляет информацию о правах, механизмах получения помощи и профильных службах поддержки. Инициатива использует цифровые технологии для решения конкретной социальной задачи, предоставляя критически важную информацию женщинам в уязвимом положении, нуждающимся в помощи.

Одним из важных преимуществ проекта является принцип максимальной доступности — абоненты Azercell могут воспользоваться платформой oflaynqadinlar.az и получить необходимую информацию даже при отсутствии активного интернет-пакета или средств на балансе.

Отметим, что для участия в International Business Awards® 2026 года, являющемся одной из ведущих мировых бизнес-премий, было подано более 3400 заявок из 82 стран. Работы оценивало международное жюри, в состав которого вошли более 300 экспертов из различных отраслей. Серебряная премия Stevie® в европейской категории подтверждает социальную значимость и эффективность проекта «Офлайн женщины».

Azercell последовательно реализует инициативы в области корпоративной социальной ответственности, направленные на создание долгосрочной социальной ценности, расширение цифровых возможностей и формирование инклюзивной среды для поддержки уязвимых групп населения.