Новый мир спорта на Kinon TV: Azercell запускает пакет «Setanta Sports & TV»

Azercell запустил на платформе Kinon новый пакет «Setanta Sports & TV» для любителей спорта. Новое предложение объединяет в одной подписке ведущие европейские и мировые футбольные чемпионаты, а также гонки Формулы 1.

В пакет входит контент Setanta Sports. «Прямые трансляции Setanta Sports» и телеканалы Setanta Sports HD 1 и Setanta Sports HD 2 обеспечивают доступ к прямым трансляциям ведущих спортивных событий, включая LaLiga, Английскую Премьер-лигу, Серию A и Формулу-1. С «Setanta Live Streams» пользователи могут выбирать и смотреть интересующие их события и матчи из доступных прямых трансляций.

Кроме того, в рамках пакета подписчикам доступны каналы TVnet Sport, Sport TV 1 и Sport TV 2, а также до 260 местных и зарубежных телеканалов.

Таким образом, Kinon TV является первой и единственной в стране лицензированной ТВ-платформой, предлагающей указанный спортивный контент в цифровом формате в рамках одной подписки. Весь этот контент можно смотреть на мобильном телефоне, планшете и других устройствах, независимо от местонахождения пользователя. Для этого не требуется дополнительное оборудование, отдельные подписки или подключение к традиционному телевидению.

Ежемесячная абонентская плата за пакет «Setanta Sports & TV» составляет 10,99 AZN. Чтобы подключить пакет, достаточно набрать с телефона *999#YES. После активации для доступа к услуге необходимо войти в приложение Kinon, используя имя пользователя и пароль.

ООО «Azercell Telecom» продолжит расширять контент на платформе Kinon TV, предлагая абонентам ещё больше возможностей для цифровых развлечений.

Подробнее о Kinon TV: https://www.kinon.tv