Умный аквариум Xiaomi кормит рыб, фильтрует воду и работает от внешнего аккумулятора

Компания Xiaomi расширила экосистему умных устройств для дома, представив аквариум Mijia Smart Fish Tank 2 Pro. Он автоматически кормит питомцев, контролирует состояние воды и управляет системой фильтрации.

Умный аквариум Mijia Smart Fish Tank 2 Pro рассчитан на 31 литр воды. Его главной особенностью стала продвинутая система циркуляции воды. Многоступенчатый фильтр задерживает остатки корма и загрязнения, а затем вода проходит через биофильтр с U-образным каналом. В аквариуме установлен насос с бесщеточным двигателем, для дополнительного оборудования предусмотрен защищенный разъем мощностью до 5 Вт — к нему можно подключить УФ-лампу или нагреватель.

На корпусе расположен цветной LCD-экран диагональю 1,47 дюйма, который показывает температуру воды, состояние оборудования и предупреждения. Автоматическая кормушка поддерживает ручной и умный режимы, а через приложение Mi Home можно удаленно кормить рыб, регулировать насос и контролировать параметры воды. Если система обнаружит отклонение от заданных параметров, приложение уведомит об этом владельца аквариума.

Система также поддерживает голосовое управление через Xiao Ai и автоматически отключает оборудование при открытии крышки. Предусмотрены прозрачное стекло, защита от выпрыгивания рыб, боковая вентиляция для уменьшения запотевания стекла, а также возможность работы от USB-пауэрбанка при отключении электричества.

Цена по предзаказу Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro составит около $89. Продажи через краудфандинг начнутся в Китае 24 августа.