В Bakcell стартовал сезон подарков

Bakcell запустил сезон подарков, в рамках которого абоненты смогут выиграть тысячи призов. Подарки ждут каждого, кто прокрутит VIP-колесо, доступное в приложении Bakcell. Главный приз — квартира в Sea Breeze.

В течение сезона подарков абоненты смогут выиграть ценные призы в различных категориях. Помимо квартиры в Sea Breeze, среди подарков есть авиабилеты в Стамбул и обратно, различные модели iPhone, умные часы, наушники, планшеты и телевизоры, а также пакеты мобильного интернета объемом до 20 ГБ.

После каждых двух вращений стандартного колеса абоненту становится доступно одно вращение VIP-колеса. Квартиру в Sea Breeze и другие перечисленные ценные подарки можно выиграть исключительно с помощью VIP-колеса.

Чтобы воспользоваться VIP-колесом, абонентам необходимо открыть приложение Bakcell, перейти в соответствующий раздел и прокрутить колесо.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.