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Azercell запускает эксклюзивное сотрудничество с популярной игровой платформой «Steam»

Steam

Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана абоненты смогут пополнять баланс Steam напрямую с мобильного счета без дополнительной комиссии и НДС

Azercell представляет новую услугу «Steam Top-Up», позволяющую пополнять баланс аккаунта Steam напрямую через приложение Azercell со счета мобильного номера. При этом дополнительная комиссия и 18% НДС не взимаются. Azercell стал первым и единственным мобильным оператором в Азербайджане, предлагающим своим абонентам такую возможность.

Сервис Steam Top-Up позволяет пополнять баланс аккаунта без банковской карты и других платежных инструментов. Для этого достаточно открыть соответствующий раздел в приложении Azercell, указать имя аккаунта Steam и выбрать сумму пополнения.

Новый сервис делает покупку игр и другого цифрового контента на Steam проще и удобнее: необходимая сумма списывается непосредственно с баланса мобильного номера.

Steam — одна из крупнейших цифровых игровых платформ в мире, объединяющая миллионы пользователей и предлагающая тысячи игр и другого цифрового контента. Среди популярных игр на платформе — Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, EA SPORTS FC 26, Elden Ring, Baldur’s Gate 3 и многие другие.

Запуск Steam Top-Up расширяет возможности абонентов Azercell при использовании международных цифровых сервисов и обогащает портфель цифровых решений компании.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение Azercell. Подробная информация также доступна на официальном сайте компании.

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