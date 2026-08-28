Комментарий Мушвига Мамедова: как родителям обеспечить цифровую безопасность детей

Даже при недавно принятом в Азербайджане запрете на использование соцсетей детьми до 16 лет привычка быть онлайн уже прочно укореняется: дети так или иначе соприкасаются с цифровой средой и даже после снятия ограничений будут стремиться снова стать активными пользователей платформ для общения. Поэтому критически важно, чтобы к этому моменту у ребёнка уже были выработаны базовые навыки цифровой безопасности — это поможет им противостоять ряду киберугроз в будущем, включая онлайн-мошенничество, кибербуллинг и другие цифровые риски.

По данным исследования MEDİA, почти 90% участников опроса считают, что использование детьми социальных сетей негативно влияет на их образование и воспитание. Эта цифра подчёркивает, насколько остро общество воспринимает риски цифровой среды. При этом главная опора безопасности ребёнка — не только контроль со стороны родителей, но и собственная осознанность: умение распознавать угрозы и правильно на них реагировать. Родителям предстоит учитывать эти риски и выстраивать не просто ограничительную, а обучающую стратегию: объяснять, показывать на примерах и регулярно обсуждать с ребёнком правила безопасного поведения в интернете.

В первую очередь стоит объяснить ребёнку несколько простых правил:

Не сообщать малознакомым людям личную информацию — адрес, номер телефона, данные школы, пароли и другую информацию, которая может помочь идентифицировать ребёнка или его семью.

Не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислал знакомый человек или они обещают подарок, скидку или участие в интересном конкурсе.

Перед публикацией фотографий или видео подумать, какую информацию о себе или своём местонахождении они могут раскрывать и к каким последствиям может привести публикация личных данных.

Если незнакомый человек предлагает перейти в другой мессенджер, просит прислать фотографию, данные или сохранять переписку в секрете от родителей, ребёнок должен знать, что об этом необходимо рассказать взрослому.

При столкновении с подозрительным или неприятным контентом не пытаться решать проблему самостоятельно, а обратиться к родителям или другому взрослому, которому ребёнок доверяет.

При этом цифровая безопасность не должна строиться исключительно на запретах и тотальном контроле. Важно создать атмосферу, в которой ребёнок не будет бояться рассказать родителям о своей ошибке или неприятной ситуации в интернете.

Родителям также стоит использовать инструменты защиты: включать двухфакторную аутентификацию, устанавливать обновления на устройствах, использовать надёжные пароли, устанавливать решения для родительского контроля и блокировки вредоносных файлов, попытках перехода по поддельным сайтам и нежелательных звонков. Но даже самые современные технологии не заменят цифровой грамотности и открытого диалога с ребёнком.

Главная задача родителей — не просто ограничить доступ ребёнка к потенциально опасному контенту, а научить его самостоятельно распознавать риски и безопасно вести себя в цифровой среде. Чем раньше такие привычки формируются, тем увереннее ребёнок сможет пользоваться интернетом по мере взросления.