Технологии и доверие — на высоте: «Лаборатория Касперского» подтвердила лидерство на мировом рынке XDR

«Лаборатория Касперского» признана лидером мирового рейтинга SPARK Matrix™: Extended Detection and Response (XDR), подготовленного международным аналитическим агентством QKS Group. Эксперты высоко оценили технологические компетенции компании (Technology Excellence) и способность создавать значимую ценность для заказчиков (Customer Impact). По совокупности этих двух показателей «Лаборатория Касперского» вошла в число ведущих игроков глобального рынка и топ-10 вендоров XDR-решений.

В отчёте QKS Group отмечается, что сильная сторона XDR-решения «Лаборатории Касперского», которая отличает компанию на рынке, — возможность собирать данные о безопасности из разных источников и видеть их в одной системе. Это позволяет специалистам быстрее выявлять угрозы и реагировать на них. Платформа объединяет EPP, EDR, XDR и SIEM и поддерживает более 300 готовых интеграций с решениями «Лаборатории Касперского» и других вендоров. В платформе также используются технологии искусственного интеллекта и данные о киберугрозах Kaspersky Threat Intelligence. Готовые и настраиваемые сценарии реагирования позволяют автоматизировать обработку оповещений и инцидентов, ускоряя локализацию угроз и снижая нагрузку на команды информационной безопасности, а гибкие варианты развёртывания позволяют использовать платформу в разных ИТ-средах.

«Современные кибератаки затрагивают сразу несколько элементов ИТ-инфраструктуры, поэтому организациям необходим целостный подход к обнаружению и анализу угроз. XDR позволяет объединять разрозненные сигналы и события в единый контекст, помогая специалистам быстрее понимать масштаб инцидента и принимать меры. Мы рады, что QKS Group высоко оценило нашу XDR-платформу. Особенно важно, что по ключевым показателям мы находимся в одном ряду с ведущими мировыми игроками рынка XDR. Для нас это признание не только технологических возможностей платформы, но и практической ценности, которую она создаёт для организаций по всему миру, помогая им повышать эффективность процессов обнаружения, анализа и реагирования на угрозы», — комментирует Илья Маркелов, руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского».

«„Лаборатория Касперского” укрепила свои позиции на рынке XDR благодаря единому подходу к обнаружению и реагированию на угрозы, который опирается на данные киберразведки. XDR-платформа компании сочетает возможности EPP, EDR, XDR и SIEM, позволяя организациям сопоставлять телеметрию и события информационной безопасности из конечных устройств, сетей, облачных сред и сторонних источников. Граф расследования, возможности кросс-корреляции, поиска угроз и интеграции с Kaspersky Threat Intelligence помогают выявлять сложные и развивающиеся угрозы. В сочетании с широкими возможностями интеграции, готовыми и настраиваемыми сценариями реагирования, технологиями искусственного интеллекта и гибкими вариантами развёртывания это обеспечивает „Лаборатории Касперского” лидирующие позиции на рынке XDR», — комментирует Кунал Кумар, старший аналитик QKS Group.

SPARK Matrix™ от QKS Group представляет собой исследование конкурентной среды на рынке решений Extended Detection and Response (XDR). Рейтинг включает анализ ключевых рыночных тенденций, динамики отрасли, ведущих поставщиков и их конкурентных позиций. Исследование позволяет организациям сравнивать возможности различных поставщиков, оценивать их технологические преимущества и конкурентные отличия, а также учитывать положение компаний на рынке при выборе XDR-решений.