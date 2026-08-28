Epic Games Store отдает бесплатно два симулятора: Breathedge и Rival Stars Horse Racing

В Epic Games Store проходит очередная недельная раздача игр. В этот раз, до 3 сентября 19:00 по бакинскому времени, пользователи смогут забрать бесплатно два симулятора: Breathedge и Rival Stars Horse Racing. Обе игры получили очень положительные отзывы.

Breathedge — это ироничная приключенческая игра про выживание в открытом космосе, созданная студией RedRuins Softworks. Главный герой — обычный парень, который вез останки своего дедушки на космические похороны, но попадает в масштабный межгалактический заговор из-за крушения корабля-катафалка. Игроку предстоит выживать среди космического мусора, гробов и обломков, используя синюю изоленту и подручные средства.

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition — симулятор конного спорта и менеджмента, разработанный студией PikPok. Игроку предстоит возродить заброшенное семейное ранчо, участвовать в динамичных заездах на ипподроме и тренировать скакунов.

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На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать научно-фантастическое приключение Alone With You.